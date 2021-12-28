المغرب يراجع خياراته لسد عجزه في قطاع الكهرباء

العالم - المغرب

وقالت بنعلي في تصريحات أمام مجلس النواب، إن المغرب يعتزم الوصول إلى إنتاج أكثر من 52 بالمئة من طاقته الكهربائية من مصادر متجددة قبل حلول العام 2030.

وأوضحت بنعلي، أن جهود المغرب للتحول الطاقي، تأتي في إطار رفع طموحاته بخصوص استراتيجية الطاقة، التي تتركز بالأساس على تطوير مصادر طاقة جديدة ومتجددة.

وأكدت أن البلاد تتوفر حاليا على حوالي 50 مشروعا من الطاقة المتجددة قيد الاستغلال.. "قدرة هذه المشاريع الإجمالية قيد الاستغلال تصل إلى 3950 ميغاواط".

وحل المغرب في المرتبة الثالثة عربيا بعد قطر والإمارات بتعزيز التحول الفعال في مجال الطاقة، لعام 2021.

وبحسب بنعلي، فإن وزارتها ستعمل على توفير فرص استثمارية جديدة، أبرزها برمجة قدرة إضافية تفوق الـ4000 ميغاواط من مصادر متجددة بحلول 2025.

وكان الملك محمد السادس، انتقد في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، تأخر الحكومة في تنفيذ برنامج الطاقات المتجددة.

وفي كانون الثاني/ يناير 2018، قال رئيس الوكالة المغربية للطاقات المستدامة (حكومية) مصطفى الباكوري إن "المشاريع المبرمجة في الفترة 2018-2020، ستتمكن من تجسيد الهدف المتوخى برفع حصة القدرة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة إلى 42 بالمئة في 2020 و52 بالمئة في 2030".

ويراهن المغرب على الطاقة المتجددة، لتقليل تبعيته للخارج في الطاقة، خاصة أن فاتورة الإنفاق الحكومي على الطاقة تفوق الـ100 مليار درهم (9.9 مليار دولار) سنويا، بحسب بيانات رسمية.

و"الطاقة المتجددة" هي المستمدة من الموارد الطبيعية، والتي يتم إنتاجها من الرياح والشمس والمياه وحرارة الأرض، أو تلك المستمدة من المخلفات الطبيعية والصلبة.

وتبلغ القدرة الإجمالية للطاقات المتجددة حاليا 3700 ميغاواط، وتمثل حوالي 35 بالمئة من القدرة الكهربائية المنجزة، وبلغت مساهمتها في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية حوالي 20 بالمئة.