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تجمع العلماء يطالب الحكومة اللبنانية بوضع حد لتدهور الليرة

تجمع العلماء يطالب الحكومة اللبنانية بوضع حد لتدهور الليرة
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكد تجمع العلماء المسلمين في لبنان أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة تفرض على الحكومة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لتدهور الليرة اللبنانية وتمكين المودعين وخصوصا الصغار منهم، من الوصول إلى مدخراتهم والاستفادة منها.

العالم_لبنان

واسف التجمع بعد اجتماع مجلسه المركزي، لأن "أجواء الأعياد تمر على اللبنانيين وهم يعانون أزمات متصاعدة، جعلت العيش في هذا البلد صعبا، وسط معلومات عن هجرة واسعة للأدمغة وأصحاب الاختصاصات، ومن بقي في البلد فإنه لا يستطيع مواجهة التدهور السريع للوضع الاقتصادي، خصوصا مع حكومة غائبة عن الوعي وتسلط المافيات وأصحاب رؤوس الأموال والقطاع المصرفي بزعامة اللص الأكبر رياض سلامة الذي وصل به الإمعان في إذلال اللبنانيين إلى إذلال القوى الأمنية، رمز عزة الوطن، على أبواب المصارف، في موقف كان يتطلب إيداعه السجن وإقالته من منصبه الذي يتحكم من خلاله بمصير اللبنانيين وبمستقبلهم"، بحسب بيان التجمع.

ودعا التجمع المواطنين الى اغتنام فرصة الدعوة الى الانتخابات النيابية للنزول بكثافة إلى صناديق الإقتراع وإقصاء من كان سببا في فقرهم وإذلالهم، وإيصال الشخصيات الوطنية التي تتمتع بنظافة الكف والأمانة والحرص على عزة لبنان وكرامته، وعدم الاستعداد للاذعان الى الاملاءات الأميركية وضغوط الرجعية العربية.

واكد التجمع أهمية الخطاب الذي توجه به فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى اللبنانيين بالأمس، ويؤكد ضرورة وضع حد للمنظومة التي قال عنها فخامته أنها تمنع المحاسبة وتعطل المؤسسات، ومن جهة أخرى فإننا في التجمع نؤكد أهمية الحوار بين اللبنانيين وضرورته. ونرى أنه يجب أن يحصر في المرحلة الأولى في دراسة خطة التعافي المالي والاقتصادي لأنها القضية الأشد حساسية في هذه المرحلة، وهي محط آمال اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم أما القضايا الأخرى فإنها تحتمل التأجيل.

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