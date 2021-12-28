أمير عبد اللهيان: سنلاحق قانونيا الهجمات الإلكترونية ضدنا

العالم - إيران

وقال وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان اليوم (الثلاثاء) في اجتماع مع العميد غلام رضا جلالي ، رئيس منظمة الدفاع المدني في البلاد: "سنلاحق قانونيا الهجمات الإلكترونية ضد البنية التحتية للبلاد في المحافل الدولية. ".

وجرى في هذا الاجتماع ، بحث قضايا مختلفة للتعاون في مجال الدفاع المدني ، بما في ذلك تطوير علاقات بلدنا مع الدول الأخرى ، والمتابعات القانونية والسياسية من قبل وزارة الخارجية في الأوساط الدولية ، وتوفير الارضية اللازمة للتبادلات العلمية والدفاعية.

واستعرض أمير عبد اللهيان ، خلال اللقاء الطاقات والقدرات العلمية للبلاد واحتياجات الدول الأخرى ، بما في ذلك بعض الدول المجاورة في مجال قضايا الدفاع المدني ، معلنا استعداده لاستخدام جميع الأدوات القانونية والسياسية المتاحة في وزارة الخارجية لمزيد من تطوير وتحديث هذه المعرفة الوطنية .

بدوره أعرب العميد جلالي ، رئيس منظمة الدفاع المدني للبلاد ، عن أمله في زيادة تعاون منظمة الدفاع المدني مع وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة ، وأعلن ان الهدف الأهم للمنظمة هو رصد ومراقبة التهديدات وتقليل مخاطر البلد وتعرضه للتهديدات الخارجية ، وأشار إلى ظهور تهديدات جديدة على الساحة الدولية وشدد على الحاجة إلى اتخاذ تدابير قانونية وسياسية مناسبة في هذه الساحة الجديدة.

واعلن العميد جلالي أن أعداءنا وضعوا اليوم العمليات ضد البنية التحتية الحيوية للبلاد على جدول أعمالهم ، مؤكدا الحاجة إلى دفاع جماعي وتآزري ضد التهديدات.