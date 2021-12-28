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محكمة روسية تأمر بحل منظمة 'ميموريال'

محكمة روسية تأمر بحل منظمة 'ميموريال'
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

أمرت المحكمة العليا في روسيا، اليوم الثلاثاء، بحل منظمة ميموريال الروسية لحقوق الإنسان.

العالم ـ أوروبا

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، قبل قضاة المحكمة طلبا من الادعاء العام بهذا الخصوص بدعوى انتهاك المنظمة لقوانين البلاد.

وتنفي ميموريال الاتهامات وتشكو من تعرضها لاضطهاد سياسي، حيث قال يان راتشينيسكي، من إدارة المنظمة، إنهم سيتقدمون بشكوى ضد الحكم أمام المحكمة الأوروبية حقوق الإنسان.

ووصفت المنظمة التي تأسست في نهايات ثمانينيات القرن الماضي الحكم الصادر بأنه "قرار سياسي" ليس له سند قانوني وأن الهدف منه هو "تدمير منظمة منشغلة بتاريخ القمع السياسي وبحماية حقوق الإنسان"، وشكت المنظمة من "تنامي الاتجاهات الاستبدادية واضطهاد المخالفين في الفكر في روسيا".

من جهته، قال ممثل الادعاء الروسي الكسي دشافياروف أمام المحكمة، إن ميموريال وصفت من خلال عملها الاتحاد السوفيتي الذي انحل قبل 30 عاما بأنه "دولة إرهابية" ونشرت أكاذيب عن البلاد. وكان القضاء الروسي اتهم ميموريال مرارا بارتكاب انتهاكات بحق قانون العملاء الأجانب.

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محكمة روسية تأمر بحل منظمة 'ميموريال'