الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١
٠٦:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مجلس النواب اليمني يحذر من خطورة الوضع الصحي للبلد

مجلس النواب اليمني يحذر من خطورة الوضع الصحي للبلد
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

وقف مجلس النواب اليمني، أمام خطورة الوضع الصحي والمعيشي للمواطنين اليمنيين والآثار الناجمة عن استمرار تعنت قوى العدوان في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني.

العالم - اليمن

ودعا نواب الشعب في جلسته برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، المنظمات الدولية العاملة في القطاع الصحي إلى الاضطلاع بمسؤولياتها والاستمرار في دعم القطاع الصحي لمكافحة الأمراض والأوبئة، بمناسبة اليوم الدولي للتأهب والاستعداد للأوبئة.

وحمل نواب الشعب تحالف العدوان الأمريكي السعودي، مسؤولية تردي الوضع الصحي وانتشار الأوبئة في اليمن وقصف آبار مياه الشرب والصرف الصحي.

وطالبوا الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية بالضغط باتجاه إيقاف العدوان ورفع الحصار وفتح مطار صنعاء الدولي بصورة مستمرة لمواجهة الكوارث والأوبئة الصحية، وآثار وتداعيات العدوان على الوضع الوبائي، مؤكدين أن العدوان ساهم في انتشار العديد من الأمراض والأوبئة.

ولفت نواب الشعب في نقاشاتهم إلى بعض مؤشرات التقارير الصحية التي تؤكد أن اثنين مليون و500 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد منهم 400 ألف مهددون بالموت.

وأشاروا إلى أنه وفقاً لتصريحات مدير برنامج الأغذية العالمي، فإن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بينت أن 21 مليون شخص في اليمن بحاجة لمساعدات إنسانية، في حين أن سكان 247 مديرية يعانون من حالة انعدام الأمن الغذائي حسب التصنيف المرحلي.

واستغربوا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لدول العالم إلى إحياء اليوم الدولي للتأهب للأوبئة الذي يصادف الـ27 ديسمبر من كل عام وبناء القدرات الوطنية وتنسيق الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للوقاية من الأمراض المعدية والأوبئة والتخفيف من آثارها، متناسياً الوضع الإنساني الكارثي الذي خلفه استمرار العدوان والحصار على اليمن.

وتطرق نواب الشعب إلى العوامل التي أدت إلى تردي الوضع الوبائي في اليمن وأبرزها النزوح وانتشار الأمراض والأوبئة المختلفة وانعدام المياه وتدوير مقومات البنية التحتية للصرف الصحي، نتيجة استهداف المرافق الصحية بالقصف المباشر وغير المباشر.

وأفادوا بأن انعدام المشتقات النفطية في المرافق الصحية ومنع دخول الأجهزة التشخيصية والأدوية الحيوية وكواشف المختبرات والأمصال المضادة، بالإضافة إلى منع دخول قطع غيار محطات معالجة الصرف الصحي وغيرها من الاحتياجات الضرورية للخدمات الطبية والصحية، فاقم من الوضع الصحي والبيئي في اليمن.

روابط ذات صلة

الأمم المتحدة تقلص المساعدات الى اليمن وتحذر من المجاعة

شاهد..المجاعة تنهش اطفال اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شركات البتروكيماويات الايرانية تضخ 9 مليارات دولار عملة أجنبية بسوق الصرف

شاهد: التعنت السعودي يقتل مرضی القلب الاطفال في اليمن

محافظ المهرة : دول العدوان تريد السيطرة على سواحل المهرة

التزاما بتوجيهات الاطار التنسيقي.. العراق.. لجنة التظاهرات تتعهد بالانسحاب من ساحات الاعتصام قريبا

مجلس النواب اليمني يحذر من خطورة الوضع الصحي للبلد

وزير النقل اليمني يؤكد على خلو مطار صنعاء من أي مظاهر عسكرية