إيران تتوقع استكمال تطوير حقل "آزادکان" النفطي في 2023

العالم - ايران

ويأتي هذا التقرير بعد أن استؤنفت بفيينا محادثات مباشرة بين إيران و مجموعة 4+1 من أجل إحياء الاتفاق النووي مع إيران، والتي ينصب اهتمام طهران فيها على رفع الحظر للسماح لها ببيع النفط دون عائق وجمع إيراداته.

وقال محسن خجستة مهر، المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية "مع استكمال تطوير مشروع هذا الحقل سيصل إنتاج النفط الخام إلى 320 ألف برميل يومياً من الحقل".

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن شركة النفط الوطنية وقعت في يوليو/تموز 2020 اتفاقا مع شركة "بتروبارس" المحلية على زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 320 ألف برميل يومياً من 140 ألفا خلال 30 شهراً في حقل آزاكجان، وهو أكبر حقل في إيران وتشترك فيه مع العراق المجاورة.