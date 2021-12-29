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ايران تتوقع تبادلا تجاريا سنويا مع العراق بـ 10 مليارات دولار

ايران تتوقع تبادلا تجاريا سنويا مع العراق بـ 10 مليارات دولار
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

توقع رئيس الغرفة التجارية الايرانية العراقية من الجانب الايراني، بلوغ حجم التبادل التجاري البيني 10 مليارات دولار مع انتهاء السنة المالية الجارية 20 مارس/آذار 2022.

العالم - ايران

وأشار "يحيى آل اسحاق " في تصريح اليوم الاربعاء، أن حجم التبادل التجاري مع العراق حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بلغ نحو 8 مليارات دولار.

من جهة ثانية أكد أن الشركات الايرانية لاتواجه مشاكل في تحصيل مستحقاتها ازاء تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع الصناعية في العراق، وذلك عن طريق مكاتب الصيرفة والقنوات الاخرى.

ولفت الى أن العراق يعد ثاني أكبر شريك تجاري لايران، وأن الجانبين يستهدفان مستوى 20 مليار دولار للتبادل التجاري البيني.

وحول حجم مستحقات تصدير الطاقة الى العراق، بيّن آل اسحاق أن المستحقات متغيرة وغير ثابتة، حيث يوجد لدينا حساب جار، نصدر الطاقة ومنها الغاز للعراق وبالمقابل نتحصل على الاموال باشكال مختلفة، غير أن حجمها یترواح بين 5 الى 7 مليارات دولار وهي ديون حكومية غالبيتها.

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ايران تتوقع تبادلا تجاريا سنويا مع العراق بـ 10 مليارات دولار

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