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متحدث الخارجية الايرانية: قادة الكيان الصهيوني ومن خلال الاعتداء المتكرر على سورية بذرائع واهية ينتهكون ويسخرون من القوانين الدولية

الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

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