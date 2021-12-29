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أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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بدء اجتماع وفد الإطار التنسيقي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منزله بالنجف الاشرف لبحث الاستحقاقات الدستورية المقبلة
حصيلة قياسية للإصابات بكوفيد-19 في العالم خلال الأسبوع المنصرم
وفد الإطار التنسيقي يصل للنجف للقاء زعيم التيار الصدري وبحث تشكيل الحكومة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات
الخارجية الايرانية: من حق سورية شعبا وحكومة الرد على العدوان الصهيوني وعلى الاوساط الدولية العمل لمنع تكرار الاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة
متحدث الخارجية الايرانية: قادة الكيان الصهيوني ومن خلال الاعتداء المتكرر على سورية بذرائع واهية ينتهكون ويسخرون من القوانين الدولية
متحدث الخارجية الايرانية يدين العدوان الصهيوني المتكرر على سورية لاسيما الاستهداف المتجدد لحاويات الاغذية والادوية في ميناء اللاذقية
بدء اجتماع فصائل المقاومة بهدف التشاور حول الرد على اجتماع عباس وغانتس
حماس: مناورة (الركن الشديد 2) تؤكد قدرة الأذرع العسكرية وجاهزيتها على مواجهة أي عدوان محتمل على شعبنا وحمايته بالقدس والضفة وداخل السجون
لجان المقاومة الفلسطينية: لقاء رئيس السلطة محمود عباس مع المجرم بيني غانتس جريمة وطنية واهانة لدماء الشهداء وعذابات اسرانا بسجون الاحتلال
هنية: الضفة الغربية تشهد بوادر انتفاضة جديدة
حصيلة قياسية للإصابات بكوفيد-19 في العالم خلال الأسبوع المنصرم
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش
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