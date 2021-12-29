شاهد.. تكريم أسبوع الشهيد اليمني في طهران

العالم - مراسلون

في الوقت الذي تنام صنعاء وتصحوا على وقع انفجارات عنيفة لغارات طيران العدوان يحيي اليمنيون ذكرى اسبوع يوم الشهيد في طهران.

ندوة علا فيها صوت المواطن اليمني من سياسيين واعلاميين وشعراء وتوحدت مع دم الشهيد من اجل الوطن.

وقال قنصل السفارة اليمينة بطهران، عدنان قفلة:"أتت ثقافة الشهادة لتعطي الامة الحياة من جديد وحتی تستطيع ان تكون أمة قوية في مواجهة الاعداء".

وبما أن المناسبة تأتي بالتزامن مع الاقتراب من الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الحاج قاسم سليماني، استذكر اليمنيون مواقفه البطولية في دحر الارهاب ودعم محور المقاومة.

وقال المسؤول الثقافي لاتحاد الطلاب اليمنيين في ايران:"كان الحاج قاسم سليماني يسعد اليمنيين في الجانب الانساني وكذلك نقل مظلوميتهم في الجانب الاعلامي وأيضاً في نقل الخبرات".

وقال علي الصبري وهو طالب يمني:"كان للشهيد سليماني الفضل الكبير في نصر المقاومة والمجاهدين في كل بلاد محور المقاومة. فسواء كان الشهيد قاسم سليماني موجود أم لا، كل واحد من أبناء المقاومة يمثل الحاج قاسم سليماني".

في ذكرى يوم الشهيد باليمن المشاركون اكدوا أن جرائم الاعداء وصمت بعض الدول والمؤسسات الدولية حيال ما يحصل في اليمن بينت ان الديموقراطية والحرية وحقوق الاطفال ما هي سوى اكاذيب وافتراءات في قاموس من ينادون بحقوق الانسان.

علی مشارف انتهاء العام السابع للعدوان علی اليمن، يستذكر اليمنيون مآثر شهدائهم والنهج العظيم الذي مضوا فيه والعزة والكرامة والرفعة التي وصل اليها اليمن بفضل تضحياتهم.