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الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 53 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 53 وفاة جديدة بكورونا
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي اليوم الاربعاء عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم ( الاربعاء) الى 131 الفا و527 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل الف و905 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و190 الفا و762 شخصا.

وأضافت أن الفين و 732 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و32 الفا و 615 شخصا لغاية الآن.

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