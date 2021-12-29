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بدء اجتماع الإطار التنسيقي مع السيد الصدر في النجف الاشرف

بدء اجتماع الإطار التنسيقي مع السيد الصدر في النجف الاشرف
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام عراقية ببدء اجتماع وفد من الإطار التنسيقي مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في منزله بالنجف الاشرف، اليوم الاربعاء، لبحث الاستحقاقات الدستورية المقبلة.

العالم-العراق

وقال مصدر محلي، للسومرية نيوز، إنه "بدأ قبل قليل اجتماع الاطار التنسيقي برئاسة العامري في الحنانة مع الصدر، بدعوة من الاخير للتباحث حول الاستحقاقات الدستورية المقبلة".

وقبيل اللقاء علق رئيس تجمع السند الوطني، احمد الاسدي، على اللقاء المرتقب والذي سيجمع الإطار التنسيقي بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال الأسدي في تدوينة على تويتر، "لقاء نأمل جميعاً ان تكون مخرجاته، املاً يتحقق، وقلقاً يزال وخطواتٍ عملية على مستوى حاجات المواطن الاساسية، ينتظرها الشعب بأكمله".

ويأتي اللقاء بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية التي اجريت في اكتوبر /تشرين الأول الماضي.

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