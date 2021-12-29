قائد بحرية الحرس الثوري: نرصد المنطقة والخليج الفارسي بشكل كامل 

العالم - ايران

وقال الادميرال تنكسيري في تصريحه اليوم الاربعاء خلال حضوره مزار الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني وشهداء كرمان: لقد حظينا بالتوفيق لنحضر في ديار الشهداء وديار الحاج قاسم في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد سيد شداء المقاومة وان نعاهد مع مسؤولي القوة البحرية عند مراز قائدنا العزيز باننا سنواصل دربهم والطريق الذي مضوا فيه وهو الداعم والسند للولاية والشعب.

واضاف: ان الحاج قاسم كانت له ابعاد مختلفة وليست الناحية الشخصية فقط بل كان كما صرح قائد الثورة الاسلامية "مدرسة الحاج قاسم" وكان فضلا عن خصاله الاخلاقية البارزة قائدا نموذجيا، وينبغي علينا صون مدرسة الحاج قاسم الا وهي الالتزام بالولاية واحياء المقاومة.

وقال الادميرال تنكسيري: ان الاعداء الاميركيين الاذلاء والجبناء كلما ارادوا الدخول الى الخليج الفارسي يتجهون فورا نحو المياه الجنوبية والدول العربية ولا يحضرون في المياه الايرانية اطلاقا، بما يشير الى اننا كتلامذة للحاج قاسم سليماني نقف امامهم والمثال البارز لذلك هو حادث ناقلة النفط.

وختم الادميرال تنكسيري تصريحه بالقول: ان جميع كوادر القوة البحرية للحرس الثوري يحضرون امام العدو بكل شجاعة ولله الحمد ان لنا اليوم الرصد الاستخباري الكامل للمنطقة والاشراف على الخليج الفارسي كله.