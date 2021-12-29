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موقف الفصائل الفلسطينية من لقاء عباس مع وزير حرب الإسرائيلي

الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

زائر استثنائي في رأس العين، عنوان اختاره أحد المواقع الاسرائيلية لوصف زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لمنزل وزير الحرب الاسرائيلي بيني جانتس، ورأس العين التي يطلق عليها الاسرائيليون"روش هعاين"منطقة تقع على الخط الاخضر بين القرى الغربية لمدينة رام الله ومدينة اللد في المناطق المحتلة عام 1948.

العالم - مراسلون

اللقاء الذي هاجمته الصحافة الاسرائيلية والمعارضة الاسرائيلية وبعض اعضاء الحكومة الاسرائيلية لم يكن اكثر من لقاء منح فيه جانتس للفلسطينيين تسهيلات حياتية، وبعض اموالهم المحجوزه ووعودات بتحسينات اقتصادية دون التطرق لاي قضية سياسية طالبا من الفلسطينيين الاستمرار في التنسيق الامني بوصفه وزيرا للامن في كيان الاحتلال.

اللقاء الذي وصفته السلطة الفلسطينية على لسان حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية بالتحدي الكبير والفرصه الاخيرة قبل الانفجار والوصول الى طريق مسدود، وصفته فصائل المقاومة الفلسطينية بالطعنه في ظهر الانتفاضة الفلسطينية في الضفة وفق وصف حماس وبغير المجدي والذي يتجاوز الاجماع الفلسطيني وفق باقي الفصائل.

وكما يبدو فان السلطة الفلسطينية تحاول من خلال هذه اللقاءات ان تحافظ على واقعها المرتبك نتيجة حالة اللاحرب واللاسلم التي تعيشها.

السلطة الفلسطينية بما تقدم عليه من لقاءات واتصالات مع الاحتلال تحكم على نفسها بخسارة ما تبقى لها من جمهور في الشارع الفلسطيني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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