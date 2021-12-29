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الصحة الفلسطينية: 6 وفيات و291 إصابة بـ"كورونا"

الصحة الفلسطينية: 6 وفيات و291 إصابة بـ
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، عن تسجيل 6 وفيات و291 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، بعد فحص 6807 عينات مخبرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - فلسطين

وتوزعت الحالات جغرافيًّا، وفق التقرير الوبائي اليومي، إلى 4 وفيات و205 إصابات بالضفة الغربية، وحالتي وفاة و86 إصابة في قطاع غزة.

وبلغت نسبة التعافي من "كورونا" في فلسطين 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأورد التقرير الوبائي أن حالات التعافي توزعت جغرافيًّا إلى 277 حالة في الضفة الغربية، و120 في قطاع غزة.

ويتواجد 55 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات في الضفة 115 مريضًا، منهم 19 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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