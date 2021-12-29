غريب آبادي يكشف أهم ما واجهته ايران خلال المفاوضات النووية

العالم - من طهران

وقال غريب آبادي في حديث لبرنامج " من طهران" على شاشة قناة العالم الاخبارية:، نحن لدینا تاریخ یقلّ عن ثلاث سنوات منذ تطبیق إتّفاقیة خطّة العمل المشترك الخاصّة بالبرنامج النووي السلمي لایران، إلی جانب تاریخ آخر لمدّة ثلاث سنوات أیضاً منذ تاریخ خروج أمریکا من الإتّفاقیة المشار إلیها قبل قلیل وحتّی یومنا هذا، والمحادثات التي بدأت منذ حوالي ثمانیة أشهر بهدف إحیاء التفاهم النووي ورفع الحظر الإقتصادي منذ أن وصلت الحکومة الجدیدة في ایران.

و حدث وأن شاهدنا إرادة عملیة لرفع أنواع الحظر الإقتصادي من قبل الطرف المقابل، وعلی الأخصّ من قبل أمریکا، من وجهة نظري أنّ الکثیر من هذه المشکلات سوف تجد طریقها إلی الحل. إتّفاقیة خطّة العمل المشترك موجودة وقد أحصت تعهّدات الطرفین سواء في التعهّدات النوویة الخاصّة بایران، إلی جانب مجال رفع أنواع الحظر الإقتصادي والتي هي من إختصاص الطرف المقابل. حتّی تاریخ خروج أمریکا من الإتّفاقیة وبعد مرور سنة علی مغادرة أمریکا لها، تلاحظون أنتم عدم وجود أيّ مشکلة ذات صلة بتنفیذ تعهّدات ایران کما جاءت في الإتّفاقیة المذکورة. بمعنی أنّه یجب أن یبرز هذا السؤال علی الصعید العالمي ومن خلال الأفکار العامّة، وهو أنّ هذه المشکلات التي نواجهها حالیاً وکلّ هذه الأخبار المتناقضة والتقاریر المتنوّعة ما هو سببها؟ هل ایران هي المسبّبة لها أم هي أمریکا والأطراف الأخری؟

واوضح غريب آبادي أنّ ایران لیست السبب، لماذآ؟ لأنّ ایران کانت تنفّذ تعهّداتها إلی بعد مضي سنة من خروج أمریکا من التفاهم النووي. إذاً، السبب الرئیسي في نوع التصرّف یکمن في الطرف المقابل الذي لم یلتزم بما وقّع علیه بصورة کاملة حینما کان ضمن أطراف الإتّفاقیة النوویة، کما کان في نفس الحالة بعد أن خرج منها أمام العالم، حیث قام بتطبیق فاشل لسیاسات ضغط الحدّ الأقصی بأنواعها المختلفة ضدّ ایران بهدف لا یتمثّل في القضاء علی الإتّفاقیة النوویة فحسب، بل حتّی للوصول إلی مآرب أخری.

وحالیاً، ماهو مهمّ هو إذا کانت الأطراف الأخری المواجهة لایران، علی الأخصّ أمریکا، جادّة في تبلور التفاهم النووي مرّة أخری، وعودة جمیع الأطراف المشارکة إلی ما تعهّدت به، لدینا تجربة ناجحة جدّاً من خلال تنفیذ ایران لجمیع تعهّداتها مقابل تجربة فاشلة في التعهّد برفع أنواع الحظر الإقتصادي، إذاً یجب القیام بإستثمار کبیر في هذا المجال، وأن یکون لدیهم الإستعداد بشکل عملي وضع سیاساتهم الخاصّة بفرض الحظر الإقتصادي بأنواعه المختلفة جانباً، وأن یمتنعوا عن النظر إلی تعهّداتهم علی الورق فقط بل تطبیقها عملیاً ورفع أنواع الحظر الإقتصادي، فلو أصبحت هذه الإرادة هي السائدة سوف یحصل تفاهم قریباً جدّاً.

العالم: انسحاب اميركا ترامب من الاتفاق النووي واصرار اميركا بايدن على العودة الى الاتفاق النووي وفق شروط، هل مخطط له مسبقًا؟ أم كل رئيس في الولايات المتحدة الاميركية ينفذ سياسيته الخاصة؟ وكيف ينظر الى هذا الموضوع في طهران؟



غريب آبادي: الأمر الذي یجب أن یحوز علی الأهمّیة، وهو بالفعل مهم لنا في الجمهوریة الإسلامیة في ایران، سیاسات الطرف المقابل الخاصّة بتنفیذ تعهّداتها.وانا اعتقد أنّه لایجب علینا دخول هذا النقاش المتمثّل في نظرة الدیمقراطیین للإتّفاق النووي وکذلك الحال مع الجمهوریین ونظرتهم له. هل کانت لدیهم سیاسة مستمرّة أم منفصلة مقابل هذا الموضوع؟ هذا یتعلّق بحواراتهم الداخلیة.

ولکن مایجب أن یکون مهمّاً بالنسبة لنا، هو أنّنا لا نعرف غیر أمریکا واحدة، نحن لا نعلم بأمریکا ترامب أو أمریکا أوباما وأمریکا الدیمقراطیین وأخری خاصّة بالجمهوریین، فالتعهّدات تختصّ بالحکومة الأمریکیة ولیست خاصّة بأوباما أو ترامب. أيّ منهم قبل بالتعهّدات علیه الإلتزام بتنفیذها، کما کانت الحال مع الجمهوریة الإسلامیة في ایران. أنتم تشاهدون إتّفاقیة خطّة العمل المشترك، لا یهمّ في أيّ حکومة وُقّعت، الآن لدینا حکومة جدیدة وقد أبدت رغبتها في إحیاء الإتّفاقیة الآنفة الذکر.

وقد أکّدت حکومتنا الجدیدة أنّه فیما لو رُفعت أنواع الحظر الإقتصادي ضدّ ایران بشکل عملي ومؤثّر، فأنّ هذه الحکومة لدیها الإستعداد التام للعودة إلی الاتفاق النووي، نحن ننتظر من أمریکا حینما تقبل بأيّ تعهّد کان، یجب ألا یکون هذا التوجّه مؤقّتاً.

والآن، إذا کان هذا الأمر متوقّعاً في الإتّفاق النووي أم غیر متوقّع، أو أنّ هذا الموضوع لاصلة له بنا بعد سنوات، نحن مانطالب به هو تنفیذ وتطبیق تعهّداتهم، یجب أن یکون هذا الأمر بمثابة مطلب شامل لنا، لایجب علینا الإنشغال في الألعاب السیاسیة والحرب السیاسیة لأمریکا، ونقول حسناً کان ذلك ترامب ذو السیاسات المختلفة والیوم قد وصل الدیمقراطیون إلی البیت الأبیض لذا یمکننا التعامل معهم، یجب ألا نربط أنفسنا وننشغل بمثل هذه النظرة، والامر هو کذلك حقّاً نحن لاصلة لنا بالسیاسات الأمریکیة الداخلیة، ماهو مهمّ في الوقت الراهن هو تنفیذ وتطبیق ما التزموا به.

العالم : كنتم حاضرين الجولات الست من المفاوضات ، ترى ماهي الاتفاقات التي توصلت اليها وهل وصلتم الى طريق مسدود؟

غريب آبادي: لربّما لا یمکنني الدخول في تفاصیل هذا الموضوع کثیراً بسبب الفترة الزمنیة للبرنامج، ولکنّ الخلاف الرئیسي بین الجانبین کان في مجال رفع أنواع الحظر الإقتصادي. والسبب هو أنّنا في مجال التبادل النووي کنّا قد أعلنّا أنّه فیما لو حصل تفاهم یؤدّي إلی رفع الحظر الإقتصادي بأنواعه المختلفة، فأنّ ایران سوف تعود إلی تعهّداتها وفقاً لإتّفاقیة خطّة العمل المشترك، وما یتجاوز الإتّفاقیة النوویة یعود إلی وضعها والتفاهم النووي الذي سیحصل، إذا نحن لم تکن لدینا مشکلة مع هذا الموضوع.

أنّ ایران کانت علی استعداد تام. حسناً، هل الجانب المقابل في التفاهم النووي کان لدیه هذا الإستعداد؟ هذا الإستعداد یتضمّن مؤشّرات عليك القیام بتقییمها، هل هذه الإستعدادات موجودة أم لا؟ وهل إذا کانت موجودة إلی أيّ مستوی هي موجودة؟ وهل الأطراف المشارکة جادّة أم غیر جادّة؟ ففي هذا السیاق تصوّرنا تمثّل في عدم وجود جدّیة في أمریکا تدفعها لرفع أنواع الحظر الإقتصادي بشکل عملي، نعم کان الأمریکیون یقولون إضافة إلی عرض بعض النصوص، علی سبیل المثال، کانوا یذکرون فیها نحن علی استعداد للعودة إلی الإتّفاقیة النوویة حالاً، والآن أیضاً یردّد الأمریکیون هذا الکلام من أنّ إدارتهم علی إستعداد للعودة لتعهّداتها وفقاً للإتّفاقیة النوویة.

هذا غیر کاف، هذا لایعني من أنّنا سوف نطلب من أمریکا تعهّدات تتجاوز ما جاء في مواد الإتّفاقیة النوویة، کلا، معناه بالنسبة لنا هو تنفیذ أمریکا لما التزمت به في إتفاقیة خطّظ العمل المشترك الخاصّة بالبرنامج النووي السلمي لایران، وعلی الأخصّ في مجال رفع جمیع أنواع الحظر الإقتصادي. علی سبیل المثال، في قطاع القنوات المالیة والمصرفیة، والذي یُعتبر موضوعاً مهمّاً، حسناً في الإتّفاقیة التي أشرنا إلیها مراراً وتکراراًکان هذا القطاع من ضمن تعهّدات الجانب المقابل لنا، لهذا یجب علی هذه الدول رفع الحظر في القطاع المالي والمصرفي، للعلم فأنّ توقیع الإتّحاد الأوروبي والإدارة الأمریکیة کانا في ذیل الإتّفاقیة.

ولکن خلال ثلاث سنوات من تنفیذ إتّفاقیة خطّة العمل المشترك، واجهنا نحن في ایران مشکلات کثیرة في قطاع الحوالات المالیة. حسناً، تلك التجربة المرة لاتزال ماثلة أمام أعیننا، أن یقوم الجانب الآخر بتکرار وإعادة مواد الإتّفاقیة النوویة مرّة أخری لا یکفي، یجب تقدیم حلول عملیة ، أي أنّه في حقیقة الأمر إذا ما تمّت عملیة إحیاء التفاهم النووي لا یجب أن نتعرّض إلی مشکلات في القطاع الآنف الذکر، وهذا المطلب لایتجاوز الإتّفاقیة النوویة.

ولو لوحظ في أيّ وقت علی سبیل المثال أنّ الأمریکیین علی استعداد للدخول عملیاً في مثل القطاع الذي تطرّقتُ إلیه وتقدیم حلول أو قبول الحلول التي تطرحها ایران، أعتقد شخصیاً أنّه یصبح بإمکانکم القیام بعملیة تقییم وأنّ الطرف المقابل یمتلك معامل الجدّیة في هذا القطاع، أو قطاع الطاقة مثلاً، وبیع النفط الایراني لایجب أن نواجه أيّ مشکلة في هذا القطاع ویجب رفع الحظر المفروض علینا.

لکنّنا کنّا ولانزال نشاهد الأعمال الشیطانیة من خلال القنوات غیر الرسمیة من قبل أمریکا، هل سیتکرر هذا الموقف مرّة أخری؟ ففي حال حدوث تفاهم علی الحلول العملیة ، أي بمعنی أنّه لو قامت ایران بتنفیذ تعهّداتها وفقاً لإتّفاقیة خطّة العمل المشترك، لا یجب علی هؤلاء العودة إلی ألاعیبهم الشیطانیة مرة أخری بعد مضي عدّة أشهر. هذه في حقیقة الأمر النقاط التي یجب أن تحظی بالأهمّیة لفریقنا المفاوض، وهي تحظی بالأهمّیة بالفعل، وللفریق الآخر الذي یجب علیه الدخول في المفاوضات بطریقة عملیة ومؤثّرة.

العالم: ماهي أبرز القضايا القانونية الدولية المطروحة على جدول اعمالكم في منصبكم الجديد في السلطة القضائية؟

غريب آبادي: هناك أعمال تحقّقت وتبلورت في مجالین أو قطاعین. بمعنی في مجال حقوق الإنسان وتبدید حقوق الشعب الایراني من قبل بعض الأنظمة کأمریکا وحلفائها، فقد تمّ تبلور بعض الأعمال في المجال القضائي وبشکل عام في النظام. لکنّني شخصیاً تصوّري هو منح هذه الإجراءات سرعة إضافیة مع إضفاء السرعة علی نوعیة وکمّیة أعمالنا.

نحن بلد کان ضحیّة لأنواع مختلفة من الحظر الإقتصادي، کما أنّنا کنّا ولانزال ضحیّة للإرهاب وعملیاته، سوف أوضّح لکم بعض النقاط هنا، نحن لدینا ثلاثة عشر ألف شهید بسبب الأسلحة الکیمیائیة وأکثر من مائة ألف من المعاقین بسبب الأسلحة الکیمیائیة، وفي المجموع حوالي ثمانمائة ألف شهید ومعاق من الحرب المفروضة، وأکثر من سبعة عشر ألف أو إلی سعة عشر ألف وخمسمائة شخص من ضحایا الإرهاب علی أیدي المجموعات الإرهابیة المختلفة وللعلم فأنّ غالبیة هؤلاء الضحایا تمّت تصفیتهم علی ید أعضاء منظمة المنافقین الإرهابیة.

ثمّ هناك میزانیة أنواع الحظر الإقتصادي التي طالت بلادنا، ما قمنا بتقییمه في الداخل وصل إلی مابین 200 إلی 250 ملیار دولار، الأمریکیون إعترفوا بأنفسهم أنّ الحظر الذي فُرض علی مبیعات النفط فقط بعد خروج أمریکا من إتّفاقیة خطّة العمل المشترك أدّی إلی خسارتنا لمبلغ خمسة وستّین ملیار دولار، والآن لو أضفنا قطاعات أخری غیر القطاع النفطي لوصل المبلغ إلی مائتین وخمسین ملیار دولار، کلّ هذه الخسائر بسبب خروج أمریکا من الإتّفاقیة النوویة وعدم الإلتزام بما تعهّدت به.

إضافة إلی ماسبق، هناك الأدویة والأجهزة والمعدّات الطبّیة التي لم تصل إلی الأفراد خلال مرحلة إنتشار جائحة کورونا، إلی جانب مرضی المجموعات الخاصّة والأطفال وحتّی المعاقین الکیمیائیین، والأفراد المصابین بأمراض نادرة الذین کانوا یعیشون ویستمرّون في حیاتهم بالإعتماد علی الأدویة والمعدّات والأجهزة الطبّیة المستوردة من الخارج فبسبب الحظر الإقتصادي الشدید لم تتمکّن الحکومة من إستیرادها ، حسناً کلّ ماسبق ذکره یُعتبر جرائم.

العالم: في مايتعلق في اغتيال العلماء النووي، والهجوم على المنشآت النووية الايرانية، في معظم هذه الحالات كانت اصابع الاتهام موجه الى الكيان الصهيوني، ماهي ابرز الاجراءات والامور التي تابعتموها في هذا الصدد؟

غريب آبادي: فیما یخصّ الکیان الصهیوني فهو لیس وحده في الخطوات والإجراءات التي یتّخذها، هذا الکیان یحصل علی حمایة ومساندة وخاصّة من النظام في أمریکا. علی سبیل المثال، لو أنّنا من البعد القضائي لم نحدّد ماهیة هذا النظام في محاکمنا أو في المحاکم الدولیة خارج البلاد، بمعنی أنّنا لم نبدأ بقضیّة محدّدة ضدّ هذا الکیان، إلا أنّنا قادرون علی إتّخاذ خطوات سیاسیة واسعة ومؤثّرة ضدّه وقد بدأت بالفعل.

أمّا فیما یخصّ موضوع عملیات إغتیال العلماء النوویین والأعمال التخریبیة في الداخل، فقد عُقدت جلسات إستشاریة متعدّدة وتّمت متابعتها إلی جانب مراسلات متنوّعة في المحافل الدولیة خلال السنوات القلیلة الماضیة، فقد تمّ توثیق کلّ ماحصل علی وجه التحدید والسعي لممارسة أقصی الضغوط علی الکیان الصهیوني.

وبالنسبة للبعد القضائي والقانوني، نحن نعتقد بوجوب ملاحقة أمریکا في المحافل الدولیة بسبب مساندتها وحمایتها للکیان الصهیوني في مجالات مختلفة. والآن فیما یخصّ عملیات إغتیال أربعة علماء نوویین، ففي الحقیقة تمّت صیاغة الرأي القانوني وسیعلن قریباً جدّاً. أمّا في بعد الإجراءات الجنائیة، فقد تمّ إعداد ملف واحد ونحن حالیاً نقوم بعملیات التنسیق کي تبدأ الإجراءات الجنائیة أیضاً، بالطبع سیکون الترکیز علی حکومة دولة کأمریکا بصفتها المدافعة والحامیة عن الکیان الصهیوني وذلك بسبب ماذکرته لکم قبل قلیل.

أمّا کیف سنتابع علی الصعید العالمي البعد القانوني والقضائي العملیات التخریبیة النوویة وعملیات الإغتیال، فنحن في الوقت الحالي منشغلین في بعض الإجتماعات والتنسیق مع الأجهزة ذات الصلة کي نتعر، علی أفضل الإمکانیات والطاقات وآلیات العمل الدولیة ومتابعتها، فالموضوع لیس بهذه البساطة بل معقدة.

في القضایا القانونیة، وعلی الأخصّ تلك ذات الصلة بالساحة الدولیة، یجب علیکم تحدید الجهات ذات الصلة، سواء في المحاکم الأجنبیة أو في المحاکم الدولیة، لهذا السبب بدأنا لإتّخاذ خطواتنا في المحاکم الداخلیة وسوف نتوسّع فیها. قمنا بتفعیل الآلیات الخاصّة بحقوق الإنسان وستکون أکثر فاعلیة لاحقاً وکذلك الحال مع المنظمات الدولیة، ولکن فیما یخصّ المحاکم الأجنبیة ومحاکم القانون الدولیة یجب علینا تحدید ومعرفة المحاکم المختصّة ، تصوّري الشخصي هو أنّنا سننجح في الوصول إلی نجاحات في هذا المجال، لکنّنا في الوقت الراهن منشغلین في عملیة تقییم متابعاتنا القضائیة علی الصعید الدولي، أمّا الخطوات السیاسیة فهي علی قدم وساق.

العالم: يبدو ان هناك امور مستجدة في قضية اغتيال قادة النصر الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس، حبذا لو تُطلِعنا بهذا الموضوع؟

غريب آبادي: مرّت سنتان تقریباً علی هذه الجریمة الإرهابیة، کانت تلك جریمة إرهلبیة تتعارض مع الحقوق والقواعد الدولیة. ما أودّ قوله هنا هو أنّ هذا الموضوع یجب أن یُلاحق ویُتابع علی مستویین في بدایة الأمر وقد بدأ العمل فیه. المستوی الأوّل هو في محاکمنا الداخلیة، لأنّه في نهایة الأمر هذا الموضوع یختصّ بأحد أبطالنا، وهو بطل قومي ومجاهد ضد الإرهاب ألا وهو الحاج قاسم سلیماني ومرافقیه الذین استشهدوا في تلك العملیة الإرهابیة الدنیئة.

فنحن لنا الحقّ کما أنّنا نتمتّع بالصلاحیة اللازمة لمتابعة مثل هذه القضایا، فالسلطة القضائیة لدینا أستطیع القول أنّها قد وصلت إلی نهایة الأمر في إعداد ملف قضائي. أمّا المستوی الثاني في متابعة عملیة الإغتیال الإرهابیة فیختصّ بالعراق، والعراق کما تعلمون هو البلد الذي وقعت فیه هذه الجریمة، فهو لدیه الصلاحیة اللازمة کما أنّه یتمتّع بالمسؤولیة لکي یتابع هذا الموضوع.

وهذا التصمیم یتطلب متابعة هذا الملف الجنائي في العراق وتجمیع المعلومات ومتابعتها، بمعنی أنّه وفقاً للتفاهم الموقّع بین السلطتین القضائیتین في البلدین، ایران والعراق، والذي تمّ التوقیع علیه منذ أشهر، تمّ تشکیل لجنة قضائیة مشترکة بین البلدین، حسناً تابعنا عمل هذه اللجنة والتي عقدت أولی جلساتها في العراق قبل أریعة أشهر حیث تبدل وفدا البلدین النقاشات المختلفة، بینما المرحلة الثانیة من المباحثات عُقدت یوم أمس والیوم في طهران، وسوف تنتهي أعمالها هذا الیوم.

نحن نتوقّع بأن تنتهي لجنة التحقیق القضائیة عملها خلال شهر أو شهرین من الآن وأن تتوفّر الأرضیة المناسبة للجانبین بأن یبدأوا إجراءاتهم الجنائیة في دسرع وقت ممکن. ماهو مهمّ لنا في الوقت الراهن والطرفان یبدون جدّیة فیه هو الإسراع في إنهاء هذه القضیة ودراستها للوصول إلی نتیجة من دون أيّ تأخیر، وأن نقوم بمحاکمة المسبّبین لهذه الجریمة والمشارکین في الإعداد لها وتنفیذها. أمّا النقطة الثانیة فتتمثّل في أنّ العراق هو محل إرتکاب الجریمة وهذه النقطة تحظی بأهمّیة فائقة لکي یقوم العراق بالبتّ في هذا الموضوع،

أنّ هناك أشخاص حقیقیون وإعتباریون کانوا دخلاء في هذه العملیة الإرهابیة کما توجد دول متورطّة في هذا الملف، لذا في الحقیقة یجب علینا الذهاب إلی هؤلاء أیضاً، وتوسعة العملیة القضائیة کي تشمل المتّهمین والمجرمین الأمریکیین ومتابعة الملف علی الصعید الدولي ومنظمات حقوق الإنسان. علینا بالتزامن مع هذه الأعمال إستغلال جمیع الطاقات والقدرات، فهذا العمل لیس عملاً عسکریاً یقوم به أحد، بل یجب الإستفادة من جمیع الأجهزة والمؤسّسات ذات الصلة التي یجب علیها تقدیم ید المساعدة وعلی الأخصّ وزارة الخارجیة. ونحن سنکون في المستقبل القریب إلی جانب جمیع المؤسّسات والأجهزة ومن خلال التآزر ان شاء الله نتمکّن من متابعة قضایانا.