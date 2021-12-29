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الاستئناف السعودية تثبت حكم سجن هاني الخضري 3 سنوات

الاستئناف السعودية تثبت حكم سجن هاني الخضري 3 سنوات
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

قررت محكمة الاستئناف السعودية، اليوم الأربعاء، تثبيت الحكم الصادر بحق "هاني الخضري" نجل الممثل السابق لحركة حماس "محمد الخضري" في الرياض.

العالم - السعودية

وأفاد حساب "معتقلي الرأي" المعني بأخبار المعتقلين في السعودية، بأن الحكم يقضي بحبس "الخضري" 3 سنوات، مع الإبعاد عن المملكة بعد إتمامه المدة وإطلاق سراحه.

وخفّضت المحكمة ذاتها ،الثلاثاء، حكم الحبس على والده "محمد الخضري"، من 15 عاما إلى 3 أعوام، في مؤشر إيجابي على إمكانية حدوث حلحلة بالقضية.

وكانت المحكمة الجزائية بالسعودية، قد قضت بحبس "الخضري"، في أغسطس/آب الماضي، 15 عاما، ضمن أحكام طالت 59 موقوفا آخرين من الأردن وفلسطين، منذ فبراير/شباط 2019 بتهمة "دعم المقاومة".

ومن المفترض أن تفرج السلطات السعودية عن "الخضري" الشهر المقبل (يناير/كانون الثاني 2022)، حيث سيكون قد أكمل مدة 3 سنوات داخل السجن.

وتعتقل السعودية منذ بداية 2019 مواطنين فلسطينيين واردنيين ضمن حملتها في التضييق على المقاومة الفلسطينية التي تجابه الاحتلال الاسرائيلي وتتهمهم بدعم المقاومة ماليا او الدعاية لها.

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