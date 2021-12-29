الاستئناف السعودية تثبت حكم سجن هاني الخضري 3 سنوات

العالم - السعودية

وأفاد حساب "معتقلي الرأي" المعني بأخبار المعتقلين في السعودية، بأن الحكم يقضي بحبس "الخضري" 3 سنوات، مع الإبعاد عن المملكة بعد إتمامه المدة وإطلاق سراحه.

وخفّضت المحكمة ذاتها ،الثلاثاء، حكم الحبس على والده "محمد الخضري"، من 15 عاما إلى 3 أعوام، في مؤشر إيجابي على إمكانية حدوث حلحلة بالقضية.

وكانت المحكمة الجزائية بالسعودية، قد قضت بحبس "الخضري"، في أغسطس/آب الماضي، 15 عاما، ضمن أحكام طالت 59 موقوفا آخرين من الأردن وفلسطين، منذ فبراير/شباط 2019 بتهمة "دعم المقاومة".

ومن المفترض أن تفرج السلطات السعودية عن "الخضري" الشهر المقبل (يناير/كانون الثاني 2022)، حيث سيكون قد أكمل مدة 3 سنوات داخل السجن.

وتعتقل السعودية منذ بداية 2019 مواطنين فلسطينيين واردنيين ضمن حملتها في التضييق على المقاومة الفلسطينية التي تجابه الاحتلال الاسرائيلي وتتهمهم بدعم المقاومة ماليا او الدعاية لها.