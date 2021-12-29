بعد السعودية.. قطر تفرض الكمامات في الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة

العالم - قطر

جاء ذلك بعد قرار مماثل اتخذته السعودية بإعادة الإلزام بارتداء الكمامات وإجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات اعتباراً من الساعة الـ7 من صباح الخميس.

وأكد مجلس الوزراء القطري، الأربعاء، على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.

وقرر تعديل قراره الصادر بشأن الإلزام بارتداء الكمامات، ليكون الإلزام، ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في الأماكن المفتوحة.

كما قرر استمرار السماح بتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات وفقا لما يلي:

أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%)، في الأماكن المفتوحة.

ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%)، في الأماكن المغلقة، على أن يكون من بين تلك النسبة (90%) من المشاركين ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، مع إلزام الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس "كورونا" (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أو فحص (PCR).

وفي جميع الأحوال يلزم الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة قبل إقامة أي مؤتمر أو معرض أو فعالية.

ويعمل بهذه القرارات اعتبارا من الجمعة الموافق 31 / 12 / 2021، وذلك حتى إشعار آخر.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة القطرية، قائمة حمراء ضمن سياسة السفر والعودة حسب تصنيف خطورة جائحة "كوفيد-19"، وضمت القائمة 47 دولة بعد تحديثها.

وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إن التحديثات التي أجريت على القائمة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من السبت الأول من يناير/كانون الثاني 2022 في تمام الساعة 7 مساءً.

وأصبحت القائمة الحمراء تضم 47 دولة بعد أن كانت تضم 23 في التحديث السابق، حيث انضمت 24 دولة من بينها الإمارات والسعودية والجزائر والسودان وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا وكندا.