 مبادرة روسيا لحل الأزمة الأوكرانية..هل تحرج واشنطن والناتو؟

العالم - في البيت الأبيض

المبادرة المطروحة على طاولة اجتماع روسيا الناتو بعد أسبوعين، تطالب الحلف بوقف مساعيه للتوسع شرقا ومحاولاته لاستقطاب كييف إليه، ما يعد استفزازا صريحا بالنسبة لروسيا.



ومن شأن مبادرة موسكو وقف التوتر العسكري المتصاعد مع حلف الناتو. حيث المطلوب هو الحد من أي نشاطات عسكرية ترى فيها روسيا تهديدا مباشرا لها.



ونشر بنود المعاهدة المقترحة، خطوة مدروسة من الرئيس بوتين، تهدف إلى إحراج الأميركيين وحلفائهم الأوروبيين، وتضعهم أمام مسؤولية فشل الحل السلمي في حال رفضهم لها.



وفي انتظار الموقف الأميركي من المبادرة، فإن نجاح تنفيذها يتوقف على ما إذا كانت مبنية على قاعدة الربح للجميع، أو وجود خاسر في اللعبة الأوكرانية.



تعليقات عديدة حول هذا الموضوع على موقع توتر.

حیث علق "كولن غودايل" وفيه. آمل أن ينتهز الناتو هذه الفرصة ليدرك كيف أوصلونا إلى حافة الهاوية، وأن روسيا يمكن أن تحشد أكبر عدد قوات على الحدود مع أوكرانيا.. إنها حدودهم"



"سكت جاكسون" بدوره علق. "حلف الناتو والولايات المتحدة لديهم دعم هائل لمسار الصراع بين روسيا وأوكرانيا منذ سرقة الإنتخابات الرئاسية الأميركية هل رأيتم كيف دفعوا بدميتهم "زيلينسكي" ليعلن أنه سيستعيد شبه جزيرة القرم؟"



أما "دانييل ديبيرتس" فكتب: "إنضمام أوكرانيا إلى الناتو هو أكثر الخطوط الحمراء بالنسبة لروسيا. الأمر لا يتعلق ببوتين. إن أي رئيس روسي لن يدعم ذلك. نحتاج إلى التوقف عن الهوس بشخصية بوتين والبدء في الاعتراف بأن السياسة الخارجية الروسية مدفوعة بأشياء مثل الأمن والجغرافيا".