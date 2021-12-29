أمر مدهش... هذا ما تفعله 3 أكواب من الشاي يوميا بالجسم

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وقد كشفت الدراسات أن شرب الشاي قد يحسن صحة القلب، ويقلل من الكوليسترول السيئ، ويفيد الجهاز الهضمي، ويوازن نسبة السكر في الدم، بل ويقلل من مخاطر الإصابة بأنواع السرطان المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، يحسن الشاي التركيز ويزود الجسم بمضادات الأكسدة القوية والحيوية.

إليك ما يمكن لـ 3 أكواب من الشاي أن تفعله بجسمك يوميا

1.يحافظ على الدماغ

وجدت دراسة أجرتها جامعة سنغافورة أن أولئك الذين يشربون الشاي بشكل يومي يتمتعون بالفوائد المرتبطة بنشاط الدماغ.

تعاون الباحثون من كلية الطب بجامعة سنغافورة الوطنية مع باحثين من جامعة إسيكس وجامعة كامبريدج، وقاموا معا بفحص بيانات 36 بالغا تبلغ أعمارهم 60 عاما وأكثر. كان خمسة عشر مشاركا يشربون الشاي بانتظام على مدار الـ 25 عاما الماضية، بينما نادرا ما يشرب 11 مشاركا الشاي أو لم يشربوه على الإطلاق.

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا الشاي الأخضر أو ​​الشاي الأسود أربع مرات على الأقل في الأسبوع (حتى أقل من مرة في اليوم!) لمدة 25 عاما تقريبا كانت مناطق الدماغ لديهم مرتبطة ببعضها البعض بشكل أكثر فاعلية، ما تم ربطه بإبطاء شيخوخة الدماغ.

2. يحسن صحة القلب

لن يساعد الشاي في محاربة الكوليسترول إذا لم تغير نظامك الغذائي وتتجنب الأطعمة المقلية والمعالجة وعالية الدهون. ومع ذلك، يمكن أن يساعد الشاي الأسود بالتأكيد في إعطاء دفعة مهمة وحيوية للحرب على هذا المؤشر الخطير.

وجدت مراجعة شاملة فحصت العديد من الدراسات حول هذا الموضوع أن الأشخاص الذين يشربون ثلاثة أكواب أو أكثر من الشاي الأسود يوميا هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب.

مراجعة أخرى رائعة نشرت في المجلة الشهيرة PLOS ONE فحصت 15 دراسة أخرى حول هذا الموضوع ووجدت أن شرب الشاي الأسود يخفض مستويات الكوليسترول الضار لدى كبار السن.