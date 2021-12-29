أذربيجان تعيد 5 جنود أرمينيين إلى بلادهم

العالم- آسيا والباسفيك

وأفادت اللجنة في بيان، أن إعادة الجنود الـ5 جاءت كدليل على التزام أذربيجان بالمبادئ الإنسانية.

ونوهت أن عملية الإعادة جرت بوساطة مجرية.

ولفتت أن الجنود الـ 5 تم إلقاء القبض عليهم في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 أثناء قيامهم بمحاولة استفزازية في محور مدينة "كلبجر" على الحدود بين البلدين.

تجدر الإشارة أن أذربيجان أعادت 21 جنديا أرمينيا خلال الشهرين الماضيين.

وكان الجيش الأذربيجاني أطلق في 27 سبتمبر/ أيلول 2020، عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.