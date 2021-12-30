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قالیباف: الشهید سليماني جاهد على مدى 40 عاماً بعيدا عن الضجيج السياسي

قالیباف: الشهید سليماني جاهد على مدى 40 عاماً بعيدا عن الضجيج السياسي
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

 أشاد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد باقر قاليباف بشخصية الشهيد قاسم سليماني واكد بانه جاهد من أجل الشعب والثورة على مدى 40 عاماً بعيدا عن الضجيج السياسي.

العالم - ايران

وقال قاليباف، في تصريحه على اعتاب ذكرى استشهاد القائد الفريق سليماني بطهران الاربعاء، إن الشهيد سليماني جاهد دون انقطاع وصنع المفاخر ودافع عن المظلومين ومن أجل كرامة المسلمين وعزتهم وإحياء الاسلام.

وحيّا قاليباف الذكرى الثانية لاستشهاد القائد سليماني، لافتا الى ان الثورة الاسلامية والشعب وايران صنعوا مثل هؤلاء الابطال الذين جاهدوا في مرحلة الدفاع المقدس (في التصدي للحرب العدوانية التي شنها النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الاعوام 1980-1988) ما أثمر عن شموخ العالم الاسلامي وصنع الكرامة والمفاخر للبلاد.

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