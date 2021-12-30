ذهول ورعب صهيوني من مناورة ايران العسكرية الاخيرة!

فالمشاهد التي اظهرت المناورة فعلا مرعبة وتثير الاعجاب من جهة وتثير القلق والخوف من جهة اخرى عند اعداء ايران، عند الصهاينة الذين تابعوا هذا الحدث الضخم، فتلقف بقلق وخوف شديدين وقالوا ان هذا نتيجة تبجحنا الدائم باننا نضرب ايران ونقصف ايران، انظروا ما الذي تفعله ايران في حال قمنا بأي حماقة.

ايران ترعب اعدائها وتثير اعجاب اصدقائها وحلفائها.. ترعب الاعداء رغم كل الحظر وكل حملات العداء ضدها الا انها تواصل تقدمها على كل المستويات وخاصة في اطار التصنيع العسكري وفي اطار اجراء المناورات، اخرها مناورة الرسول الاعظم الـ 17 التي حملت رسائل متعددة باتجاه الاعداء.

مشهد ايراني يحمل رسائل لاعدائها مفادها ان التهديد بالتهديد وان اختلاف المناورات عن الحرب الحقيقية في تغيير زاوية اطلاق الصواريخ الباليستية اطلقتها القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية خلال المرة الاخيرة من مناورة الرسول الاعظم الـ17.

صواريخ ومسيرات من فخر الصناعة الايرانية، اضافة الى ذلك دبابة كرار، الدبابة اوجدت عنصر المفاجئة في هذه المناورة العسكرية يسمونها الايرانيون صائدة دبابات ابرامز الامريكية والميركافا الصهيونية.

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https://www.alalam.ir/news/5971728