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تشاهدون الليلة في بانوراما..

"سيمرغ"في الفضاء بنجاح، ايران والتقدم العلمي..احتجاجات السودان، هل أصبح الحكم المدني قريب المنال؟

الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، إطلاق ايران الى الفضاء وبنجاح 3 شحنات بحثية عبر حامل الأقمار الصناعية سيمرغ. .

العالم - بانوراما

وقال المتحدث باسم الشؤون الفضائية في وزارة الدفاع الايرانية أحمد حسيني، إن الشحنات البحثية الثلاث اطلقت لأول مرة بشكل متزامن، ووضعت على ارتفاع 470 كيلومترا،مؤكدا أن أداء مكونات القاعدة الفضائية والمراحل التشغيلية تمت بنجاح.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: خروج الاف السودانيين في تظاهرات حاشدة في عدة مدن سودانية دعت لها لجان المقاومة للتاكيد على مدنية الدولة.

وحملت التظاهرات شعار مليونية الثلاثين من ديسمبر، وطالب المتظاهرون بعودة الحكم المدني للبلاد، والافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.

وعلى الفور اطلقت قوات الامن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محاولة لتفريقهم وهو ما ادى الى اصابة عدد منهم.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في بانوراما.. "سيمرغ"في الفضاء بنجاح، ايران والتقدم العلمي..احتجاجات السودان، هل أصبح الحكم المدني قريب المنال؟

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