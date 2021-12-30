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مجلس وزراء العراق يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي

مجلس وزراء العراق يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

عقد مجلس وزراء العراق  اليوم الخميس، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

العالم - العراق

وافاد موقع "السومرية نيوز"، ان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء قال في بيان، إن "مجلس الوزراء يعقد جلسة اعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي".

وكان الكاظمي قد اعلن رسميا في وقت سابق من يوم امس الاربعاء، في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر" استكمال خروج كافة القوات القتالية لما يسمى بـ"التحالف الدولي" من البلاد، قائلا ان المهام القتالية "انتهت للتحالف الدولي، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق"، حسب تغريدته.

وأضاف الكاظمي ان دور التحالف "أصبح يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي"، معربا عن شكره لدول وقيادة التحالف الدولي وجيران العراق في الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي، مضيفا "نؤكد جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا".

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