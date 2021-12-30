الصحة الايرانية: 1936 إصابة و 45 وفاة جديدة بكورونا

العالم-إيران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 1936 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 192 ألفا و 698 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 318 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 2713 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 34 ألفا و 821 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 45 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 131 الفا 572 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 59 مليونا و 770 ألفا و 795 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 51 مليونا و 807 آلاف و 160 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 7 ملايين و 476 ألفا و 324 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 119 مليونا و 54 ألفا و 279 جرعة.

واوضحت الوزارة بانه تم لغاية الآن اجراء 41 مليونا و 887 ألفا و 734 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.