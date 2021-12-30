الرئيس الايراني: انجازات كبيرة تحققت على صعيد التقدم والازدهار في البلاد

العالم-ایران

وفي تصريحه اليوم الخميس خلال لقائه حشدا من رجال الاعمال ونشطاء الوسط الثقافي بمحافظة قم المقدسة (جنوب طهران)، نوه آية الله رئيسي الى اهمية التعاون بين الحوزة العلمية والفقهاء ورجال الدين مع الحكومة في سياق معالجة مشاكل البلاد.

واضاف، ان الفقه الاسلامي يزخر بالحلول الناجعة والموضوعية للمعضلات والثغرات الاجتماعية الراهنة.

واستطرد رئيس الجمهورية، ان الاعداء يحاولون الترويج بان الحكومة عاجزة عن معالجة المشاكل؛ لكن ثقة الشعب هي الدعامة الرصينة التي تنطلق منها الحكومة لتحقيق النجاح في هذا الخصوص.