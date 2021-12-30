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الرئيس الايراني: انجازات كبيرة تحققت على صعيد التقدم والازدهار في البلاد

الرئيس الايراني: انجازات كبيرة تحققت على صعيد التقدم والازدهار في البلاد
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي، ان العقود الاربعة الماضية بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران، سجلت انجازات كبيرة على صعيد التقدم والازدهار، لافتا في الوقت نفسه الى وجود بعض حالات التخلف والثغرات الذي ينبغي العمل على معالجتها.

العالم-ایران

وفي تصريحه اليوم الخميس خلال لقائه حشدا من رجال الاعمال ونشطاء الوسط الثقافي بمحافظة قم المقدسة (جنوب طهران)، نوه آية الله رئيسي الى اهمية التعاون بين الحوزة العلمية والفقهاء ورجال الدين مع الحكومة في سياق معالجة مشاكل البلاد.

واضاف، ان الفقه الاسلامي يزخر بالحلول الناجعة والموضوعية للمعضلات والثغرات الاجتماعية الراهنة.

واستطرد رئيس الجمهورية، ان الاعداء يحاولون الترويج بان الحكومة عاجزة عن معالجة المشاكل؛ لكن ثقة الشعب هي الدعامة الرصينة التي تنطلق منها الحكومة لتحقيق النجاح في هذا الخصوص.

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