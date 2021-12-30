هل سيرد محور المقاومة بهجوم شامل على اي عدوان اسرائيلي ضد ايران؟

العالم - يقال ان

أبو شريف أكد ان "هناك تنسيقا بين كافة محاور جبهة المقاومة، وان عدونا واحد والخطر المحدق فينا واحد، إننا ننظر الى أنفسنا كجسد واحد، إذا تضرر جزء يتضرر الجميع وبالتالي الرد سيُنسَّق بين اعضاء جبهة المقاومة واذا تطلب مشاركة الجميع فإن كافة فصائل المقاومة سوف تدخل في المواجهة مع الكيان الصهيوني في حال خاض حربا ضد ايران، فنحن نعتبر أن هذا الامر قادم لا محالة في يوم من الايام"، بحسب ما نقل عنه "ايران بالعربي".

القيادي الفلسطيني أكد ان "معركة سيف القدس" كانت مجرد بروفا لهذه المواجهة الشاملة مع الكيان الصهيوني، مشيرا الى ان ايران تقدم كل المساعدات لنا سواء من خلال التدريب العملي والتقني وهذا أمر معروف ولكن معظم الأمور يتم تحضيرها داخل القطاع من خلال الكادر الذي تم تدريبه.

وشدد على ان ايران تقف بقوة خلف حركات المقاومة وتساعدها، موضحا ان موقف إيران منذ الثورة هو موقف ثابت في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

تصريحات القيادي الفلسطيني تؤكد ما يؤكده اعلام الاحتلال نفسه وما ينقله عن قادته وخبرائه العسكريين بأن جيش الاحتلال عاجز عن مهاجمة ايران، وفي حال شن مثل هكذا هجوم فإنه (الكيان الاسرائيلي) غير قادر على تحمل النتائج، بل ويخشى ان تكون نهايته.

القيادة الإسرائيلية التي انهزم جيشها، وأفلست قببها الحديدية في معركة “سيف القدس” الأخيرة التي استمرت 11 يوما فقط في أيار (مايو) الماضي، ستهزم حتما في أي حرب جديدة ضد محور المقاومة، وبغض النظر فيما اذا قرر محور المقاومة تنسيق رد شامل على اي حرب اسرائيلية ضد ايران ام لا، فإن ايران أصبحت اليوم -بجهود علمائها وقدراتها المحلية- تمتلك واحدة من بين أقوى الأنظمة الصاروخية الباليستية المتفوقة في العالم، والقوة الإيرانية الصاروخية كفيلة بتحويل منشآت العدو الاسرائيلي الحيوية إلى كومة تراب في حال تجرأ وأقدم على تنفيذ هجوم ضد المنشآت النووية الايرانية.