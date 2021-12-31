سوريا.. الاحتلال الأمريكي يدخل 40 شاحنة لوجستية إلى الحسكة

العالم - سوريا

ونقلت مراسلة سانا عن مصادر محلية من ريف اليعربية قولها: إن “قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت اليوم الخميس 40 شاحنة تحمل مولدات وبعضها شاحنات تبريد وعدداً من الصهاريج دخلت الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي وتوجهت إلى قاعدتها في الرميلان أقصى شمال شرق الحسكة”.

وتدخل قوات الاحتلال الأمريكي بشكل متكرر قوافل من الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز قواعده في منطقة الجزيرة السورية ولضمان استمرار سرقة النفط والثروات الباطنية السورية بمساعدة ميليشيا “قسد” والمجموعات المسلحة التي تدعمها وتشغلها في المنطقة.