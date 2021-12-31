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واشنطن تعين سفيراً جديداً لها في البحرين

واشنطن تعين سفيراً جديداً لها في البحرين
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس على تعيين ستيفن بوندي سفيراً لواشنطن في البحرين.

العالم-البحرين

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن ترشيح بوندي (15 أبريل 2021) سفيراً لاميركا في البحرين.

ووفق القوانين الأمريكية فإن المرشح لمنصب السفير يجب أن يخضع لجلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، وبعد اجتيازه اللجنة يتم التصويت على تعيينه في قاعة المجلس من قبل الأعضاء الـ 100.

وبوندي هو ثاني سفير أمريكي يهودي يتم إرساله إلى البحرين بعد آدم إيرلي الذي عينه أوباما سفيرا لدى المنامة 2007-2011.

وقال حساب السفارة الأمريكية في البحرين إن السفير الجديد قد عمل في البحرين سابقاً بين العام 2004 و2007 لتعميق العلاقات بين البلدين دون أن يوضح طبيعة العمل الذي كان يقوم به الأخير.

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