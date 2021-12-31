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زيارة مرتقبة لوفد عراقي إلى تركيا لمناقشة الإطلاقات المائية

زيارة مرتقبة لوفد عراقي إلى تركيا لمناقشة الإطلاقات المائية
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، يوم الخميس، عن زيارة مرتقبة لوفد فني عراقي إلى تركيا لمناقشة الإطلاقات المائية.

العالم - العراق

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته “العهد نيوز ” أنه “في ظل الوضع الحالي لشح المياه، وجهود وزارة الموارد المائية الرامية الى وضع الحلول الناجعة والمستدامة لمعالجة هذه الازمة الحيوية، أجرى وزير الموارد المائية/ المبعوث الخاص لرئيس الوزراء، اتصالاً هاتفياً مع المبعوث الخاص للرئيس التركي فيصل اوروغلو”.

وأضاف البيان، أنه “جرى خلال الاتصال مناقشة تحديات الجفاف وسبل تقديم الدعم باطلاقات المياه للعراق”، مشيراً إلى أن “المبعوث التركي أبدى استعداد تركيا الكامل لدعم العراق وكذلك استعداد الجانب التركي لعقد جولة مباحثات على المستويين الفني والوزاري بين البلدين”.

ولفت إلى أنه “تم الاتفاق على زيارة وفد فني عراقي الى تركيا خلال الشهر القادم لمناقشة الإطلاقات المائية والاطلاع على واقع الخزن في السدود التركية والمشاريع التركية وخطة تشغيل السدود خلال الفترة القادمة لغرض تقاسم الضرر نتيجة لحالات الشح التي أصابت حوضي دجلة والفرات”.

وأعرب وزير الموارد المائية، بحسب البيان، عن “شكره لهذا التعاون الكبير في تقاسم الضرر”.

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