الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

هذا ما أعلنه رئيسي للمرجع نوري همداني

هذا ما أعلنه رئيسي للمرجع نوري همداني
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، أن وتيرة غلاء الأسعار وارتفاع نسبة التضخم ستتوقف قريبا.

العالم - ايران

وأشار رئيسي لدى لقائه بالمرجع الديني حسين نوري همداني في مدينة قم (جنوبي طهران) التي بدا زيارته لها يوم أمس الخميس، الى أن موجة الغلاء التي تشهدها الاسواق الايرانية مؤخرا تعود الى القرارات الخاطئة التي تم اتخاذها في السابق، "بينما ستتجلى آثار القرارات التي اتخذناها في الشهور القادمة".

وأوضح رئيسي أن حكومته أقدمت على العديد من الاجراءات من أجل السيطرة على التضخم، وانها أوقفت بعض النشاطات التي تفرز التضخم، ووفقا لهذه الاجراءات فان البلاد ستشهد انخفاض نسبة التضخم.

ودعا المرجع همداني خلال اللقاء الى ضرورة تحسين الوضع المعيشي للشعب وحل المشاكل الاقتصادية، معتبرا أن ما تقدم عليه بعض المصارف من تغريم زبائنها حال تأخر دفع قروضهم بانه نوع من الربا المحرم.

روابط ذات صلة

الرئيس الايراني رئيسي يزور مدينة قم المقدسة

الرئيس رئيسي: أميركا تعيش اليوم ذروة الهزيمة في المنطقة

الرئيس الايراني: انجازات كبيرة تحققت على صعيد التقدم والازدهار في البلاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الفلسطينيون يؤدون صلاة الفجر في المسجد الاقصى المبارك

استمرار النقاش بين ميقاتي ومسلامة وخليل حول سعر الليرة

الإعلام الأمني العراقي يصدر بياناً عن مجزرة جبلة

الرقة السورية تعيش أزمة وقود لأسباب عنصرية

عسكريو مالي: العودة إلى الحكم المدني قد يستغرق خمس سنوات

هذا ما أعلنه رئيسي للمرجع نوري همداني