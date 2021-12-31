الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٠٩:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 31-12-2021

الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 30-12-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. رواد مواقع التواصل يراقبون مسار مفاوضات الغاء الحظر في فيينا

الرئيس الجزائري يصادق على البروتوكول المالي مع تونس

غارات سعودية جديدة على محافظتي البيضاء وشبوة في اليمن

في ذكرى استشهاد قادة النصر شاهد.. فنانون إيرانيون يرسمون لوحات فنية لتمثال شهداء محور المقاومة

السعودية والعودة الى لبنان من باب رئاسة الحكومة 

الحكومة الليبية تستغرب احتجاز بعض الوزراء