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الحكومة الليبية تستغرب احتجاز بعض الوزراء

الحكومة الليبية تستغرب احتجاز بعض الوزراء
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

قال محمد حمودة، الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، إن الحكومة تستغرب احتجاز بعض الوزراء من قبل النائب العام قبل اتخاذ إجراءات أولية كالمنع من السفر.

العالم - افريقيا

وأضاف حمودة في مؤتمر صحفي مساء الخميس، أن رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، "وجه الوزراء كافة بتوضيح أوجه الإنفاق المالي بتقارير رسمية للرد على الهجمة الإعلامية الشرسة التي تستهدف الحكومة".

وفي 20 من الشهر الجاري، أعلن مكتب النائب العام، حبس وزير التربية والتعليم موسى المقريف، على خلفية أزمة عدم طباعة الكتاب المدرسي، وذلك بعدما تبين للنيابة العامة من خلال التحقيقات إهمال وتقصير الوزير.

كما أمرت النيابة العامة، يوم الأربعاء، بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، احتياطيا على ذمة التحقيق في وقائع فساد شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفة عدد من موظفي الوزارة، حسب بيان صادر عن مكتب النائب العام.

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الحكومة الليبية تستغرب احتجاز بعض الوزراء