شاهد.. رواد مواقع التواصل يراقبون مسار مفاوضات الغاء الحظر في فيينا

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موقع الخنادق علق بدوره:"باقري كني يقولس منذ الجولة السادسة من المفاوضات توصلنا لتفاهمات بشأن بعض الإجراءات النووية ، اسرائيل تسعى لإفشال المفاوضات وغضبها سيتصاعد كلما اقتربنا من الاتفاق".



وغرد فورتشو نايتو:"من المرجح جدا زيادة تضييق الخناق السعودي واعتداءات اسرائيلية على دول محور المقاومة لقطع الطريق على المفاوضات النووية بين ايران واميركا التي ستجري وفق الشروط الايرانية باستبعاد تلك الدول عن طاولة المفاوضات والبحث بالملف النووي حصريا والبدء برفع العقوبات كممر لنجاح المباحثات".

وقال ابو محمد:" وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يقول توصلنا إلى وثيقة جديدة ومشتركة على طاولة المفاوضات بشأن رفع العقوبات والتزاماتنا النووية".

وغرد خالد الشويع:"تخبط اعمى وجنون وخوف شديد وجبن لكوخافي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت من المفاوضات النووية الجارية في فيينا بين إيران والقوى العالمية، محاولين الهروب من الواقع المفروض الى وهم مزعوم لكيان غاصب يعيش الاحلام".

اما تغريدة ايمان بشير فجائت كالتالي الإبداع الإيراني في التصاميم. في إشارة إلى بنك الأهداف الإيرانية داخل ما يسمى "إسرائيل".