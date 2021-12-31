ارتفاع اسعار البنزين في الاردن

العالم-الأردن

وذلك لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً خلال شهر كانون ثاني القادم، حيث استعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون أول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين ثاني الماضي , حسبما نقل موقع الوكيل الاخباري.

وقد انعكس هذا على أسعار المشتقات النفطية المحلية خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة، حيث قررت لجنة تسعير المشتقات النفطيةرفع سعر بيع البنزين اوكتان 90 بمقدار 15 فلساً ليصبح 850 فلساً للتر، ورفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 15 فلساً ليصبح 1085 فلساً للتر، كما قررت اللجنة وبتوجيه من الحكومة تثبيت سعر الديزل عند 615 فلساً للتر، والاستمرار بتثبيت سعر الكاز عند 615 فلساً للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للإسطوانة.