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شاهد.. اندونيسيا تنقذ لاجئين الروهينغا في البحر

الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

أنقذت البحرية الإندونيسية أكثر من مائة لاجئ من مسلمي الروهينغا يواجهون صعوبات على متن قارب خشبي ، بعد احتجاجات من السكان المحليين والمجتمع الدولي على خطتها لإعادتهم إلى المياه الماليزية.

العالم - أسيا


العشرات من الروهينجا الذين كانوا على ظهر قارب غارق قبالة الساحل الغربي لإندونيسيا وصلوا بأمان إلى الساحل الشمالي لإقليم أتشيه بجزيرة سومطرة، عقب دعوات من منظمات الإغاثة الدولية للسلطات الإندونيسية للسماح لهم بالتماس اللجوء. حيث رصد صياد محلي أكثر من مائة لاجئ ، بينهم أطفال ونساء حوامل ، على زورق طويل خشبي يوم الأحد الماضي.

وقالت أوكتينا هافانتي اللجنة الأممية لشؤون اللاجئين:"نود أن نعرب عن امتناننا وتقديرنا للحكومة الإندونيسية على قرارها السماح للاجئين الروهينجا بالنزول في أتشيه ، لقد أنقذوا لاجئي الروهينجا من البحر".

وبعد دعوات من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة العفو الدولية للسماح للقارب بالهبوط إلى الشاطئ. سمحت السلطات بدخول السفينة للميناء. سيتعين على اللاجئين الخضوع لاختبارات كوفيد، وفحوصات طبية أخرى قبل الحجر الصحي لمدة تستغرق من عشرة الى أربعة عشر يومًا. فيما تحتاج عملية إعادة التوطين إلى التنسيق أكثر مع الحكومات المركزية والمحلية.

بدوره قال إيكو هارتانتو رئيس شرطة منطقة شمال أتشيه:""لقد أمننا اللاجئين جيدًا حتى الآن ، هرب بعض اللاجئين الروهينجا في السابق، إنهم أرادوا أن يكونوا أحرارًا، ولكن تم وقعوا في قبضة شبكة الاتجار بالبشر. سنستعد بشكل أفضل لتأمين اللاجئين مستقبلا".

أبحر اللاجئون المسلمون من الروهينجا من ميانمار لسنوات إلى دول مثل ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا بين نوفمبر وأبريل عندما تكون البحار هادئة. جاء المئات منهم إلى أتشيه على فترات متقطعة في السنوات الأخيرة. وقد تم إبعاد الكثير منهم ، في بعض الأحيان بعد أن أمضوا شهورا في البحر.

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