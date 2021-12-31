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لبنان 2021 ..الحصاد السياسي

الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

يطوي اللبنانيون عام 2021 على أمل ان يودعوا معه مسلسل الأزمات الذي اجتاح لبنان في السنوات الاخيرة، وان يحمل العام الجديد شيء من الأمل بحلول تاقوا اليها ولكنها تجاوزت حدود الإنتظار.

العالم - استوديو بيروت

عام عمق من جديد معاناة اللبنانيين على اكثر من صعيد اقتصاديًا اجتماعًا معيشًا وصحيًا حتى بات تأمين العيش الكريم من أصعب المهام، وأبعدها.

سياسيًا، استهلكت التعقيدات أكثر من نصف العام حتى أفرج عن حكومة الرئيس ميقاتي، قضائيًا اثارت التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت تساؤلات وريبة عن الإزدواجية في المعايير وكيل التهم الجاهزة والقرارات المعدة في مطابخ القرار الاميركي. أمنيًا اجتاز لبنان منزلق خطيرًا واستطاعت الحكمة السيايسة أن تجنب البلد شبح حرب اهلية، لكن الملفات الشائكة لم تسفر عن أي بوادر للحلول.

فيما الإنتخابات النيابية على ابواب العالم الجديد، فما الثابت والمتغير في دائرة التوقعات في المشهد السياسية على الساحة اللبنانية؟

وناقش برنامجة استديو بيروت هذه الموضوعات مع ضيف الحلقة:

رئيس تحرير صحيفة البناء الاستاذ ناصر قنديل.

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