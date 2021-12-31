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الصحة الايرانية: 1703 إصابات و34 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 1703 إصابات و34 وفاة جديدة بكورونا
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 1703 إصابات و34 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغ أكثر من 119 مليون جرعة.

العالم- ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 1703 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 194 ألفا و401 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 279 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 2694 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و37 ألفا و90 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 34 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 131.606 وفيات.

وتلقى حتى الآن 59 مليونا و803 آلاف و722 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 51 مليونا و884 ألفا و 637 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 7 ملايين و683 ألفا و 148 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 119 مليونا و371 ألفا و507 جرعات.

واوضحت الوزارة بانه تم لغاية الآن اجراء 41 مليونا و982 ألفا و912 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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