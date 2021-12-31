اهالي العاصمة اليمنية يباركون عملية فجر الصحراء

العالم - اليمن

وأشاد المشاركون في وقفات عقب صلاة الجمعة اليوم، بالمواقف الوطنية المشرفة لأبناء قبائل محافظة الجوف الأحرار ومساندتهم لأبطال الجيش واللجان الشعبية في تحرير معظم مديريات المحافظة.

ودعت بيانات صادرة عن الوقفات، إلى أهمية الاستمرار في رفد الجبهات بالرجال والمال حتى تطهير كامل تراب الوطن من الغزاة والمحتلين.

وأكدت ضرورة تعزيز الصمود والتلاحم ووحدة الصف في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي، حتى تحقيق الحرية والإستقلال لكل المحافظات اليمنية ودحر الاحتلال والغزاة.

وطالبت البيانات، من القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير بالرد على تصعيد وجرائم تحالف العدوان الامريكي السعودي والتي تجاوزت غاراته الإجرامية على صنعاء وبقية المحافظات أكثر من ٥٠٠ غارة خلال اسبوعين.

كما دعت الجميع إلى الإهتمام بالنظافة العامة كثقافة وسلوك حضاري واجتماعي، والله يحب المتطهرين.