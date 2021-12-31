الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير صحة ايران: حملة التطعيم الشاملة بلورت قدرات الشعب

وزير صحة ايران: حملة التطعيم الشاملة بلورت قدرات الشعب
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

اشاد وزير الصحة الايراني بهرام عين اللهي بالكوادر الصحية في مكافحة تفشي فيروس كورونا وعدّ حملة التطعيم الشاملة بأنها بلورت قدرات الشعب.

العالم- ايران

وقال بهرام عین‌اللهي، في مهرجان "سليمان السلامة" اليوم الجمعة وتكريم ذكرى استشهاد الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني: إن روح الشهيد الشامخة تدعم هذه الحكومة.

واضاف: إن التاريخ الطبي وجهود الكوادر الصحية لاتتحدد بالعامين الاخيرين وكما وصف قائد الثورة البلاد بأنها تمتلك هوية راسخة والتي تتجلى في مختلف المراحل.

ونوه الى ان قائد الثورة أكد على صون الصور والنماذج الطيبة واعادة تأهيلها كما ان الكوادر الطبية كانت الاقرب الى مواضع الاعداء وفي الصفوف الامامية في جبهات القتال اثناء مرحلة الدفاع المقدس (حرب السنوات الثمانية التي شنها النظام العراقي السابق في عقد الثمانينات) وقدمت شهداء كثيرين وهذه الملحمة مستمرة.

ولفت الى ان فيروس كورونا كان بمثابة كارثة الا ان تفشي الوباء بلور الكثير من الحقائق وأظهر العديد من الوقائع حيال بلدان العالم ومن استطاع الحد من تفشيه يمكن القول انه مقتدر كما ان البلدان صاحبة الادعاءات مثل اميركا وايطاليا لم تتسم بالاقتدار في مواجهة هذا الوباء وقد بات المصابون يفترشون الارض وارتفعت حالات الوفاة فيها الا ان ايران أظهرت اقتدارها في مواجهة تفشي الوباء.

ونوه الى ان الشعب ومقرات التعبئة بادرت الى تقديم الدعم في حملة التطعيم الشاملة حيث تم تطعيم 8 ملايين و 500 الف جرعة خلال اسبوع وهو مايؤكد اقتدار الشعب ووقوفه خلف القيادة لذلك حظي باللطف والمساعدة الالهية وهو مالقّن درسا تاريخيا في ضرورة ان تكون النشاطات شعبية الطابع.

ولفت الى ان الكادر الطبي قدّم 205 شهداء لحد الآن وهو مايؤكد المصداقية والثبات، ووعد بفتح قسم الفنون الطبية في جامعات الطب بالبلاد.

روابط ذات صلة

الصحة الايرانية: 1703 إصابات و34 وفاة جديدة بكورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير صحة ايران: حملة التطعيم الشاملة بلورت قدرات الشعب

134 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح

الكشف عن مخطط لاستهداف السفارة الأمريكية في بغداد

الهند تندد بإجراء صيني في منطقة متنازع عليها بالهيمالايا

في نهاية 2021.. الكيان الصهيوني اعتقل 8000 فلسطيني منذ مطلع العام

تركيا: مقترح إماراتي لتوقيع اتفاقية للنقل البري مرورا بإيران