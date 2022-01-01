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ناشطة بحرينية تطلب اللجوء في بريطانيا وتتهم نجل الملك بترويج المخدرات

ناشطة بحرينية تطلب اللجوء في بريطانيا وتتهم نجل الملك بترويج المخدرات
السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت الاخصائية النفسية البحرينية "شريفة سوار" أمس الجمعة 31 ديسمبر 2021 من لندن، أنها غادرت البحرين لأجل طلب اللجوء في بريطانيا.

العالم - البحرين

واتهمت الاختصاصية "سوار" نجل ملك البحرين "خالد بن حمد آل خليفة"، متورط بترويج وبيع المخدرات، خصوصا حبوب اللاريكا في مدارس البنات في البحرين.

كما اتهمت "سوار" نجل ولي العهد عيسى بن سلمان آل خليفة، بالتورط في قضية اللاريكا واستغلال البنات التي فجرتها إعلاميا في مارس 2019، وقالت إن بعض الضباط الكبار في الداخلية أمثال المفتش العام خليفة بن أحمد آل خليفة، ومحمد هزيم من مروجي المخدرات ومن شبكة استغلال الفتيات في البلاد.

يشار إلى أن محكمة بحرينية أصدرت في نوفمبر 2019 حكما بسجن شريفة سوار لمدة عام بتهمة إعطاء وصفة طبية لمريض مدمن.

وبدأت سوار تنفيذ الحكم في أكتوبر 2020، وقد تم الإفراج عنها في مايو 2021.وقالت الاختصاصية النفسية خلال ندوة أقيمت في دار الحكمة في العاصمة البريطانية إن النيابة العامة استأنفت ضدها، وأن المطلوب الآن لدى السلطات إعادتها للسجن مرة ثانية ولهذا قررت من جانبها مغادرة البحرين وطلب اللجوء في الخارج.

وحكت خلال اللقاء الذي أقيم في الساعات الأخيرة من اليوم الأخير في عام 2021، كيف تمت ملاحقتها ومراقبتها والتضييق عليها خلال الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أن "مرآة البحرين" نشرت ملفاً عبر تقريرين مفصّلين بالأسماء لكل حقائق قضية اللاريكا التي فجرتها الاخصائية سوار في العام 2019.

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