خطيب زادة: 9 مواطنين ايرانيين سيعودون الى البلاد اليوم

العالم - ايران

وقال خطيب زادة في تصريح ادلى به : من المقرر أن يدخل البلاد اليوم (السبت) تسعة إيرانيين سافروا إلى تركيا بهدف الهجرة وواجهوا مشاكل خلال سفرهم، عبر منفذ رازي الحدودي في إطار التعاون بين الحكومتين الإيرانية والتركية.

وأضاف أن وزارة الخارجية وسفيرا إيران لدى تركيا وسوريا والسفارتين التركية والسورية في إيران تعاونوا للمساعدة في إعادة هؤلاء الأشخاص إلى عائلاتهم.

يذكر انه في سبتمبر/ايلول 2021، افادت بعض وسائل الإعلام عن اعتقال تسعة مواطنين إيرانيين من قبل الشرطة التركية وتسليمهم إلى الجماعات الإرهابية في شمال سوريا، مشيرة الى هؤلاء الأشخاص التسعة هم من منطقة هورامان ومدينة باوة بمحافظة كرمانشاه غرب ايران.

وكان الافراد التسعة في تركيا من طالبي اللجوء ، وبعد أن اعتقلتهم السلطات التركية، عرّفوا عن أنفسهم بأنهم "أكراد سوريون" وسلمتهم الحكومة التركية إلى الجماعات الإرهابية في سوريا، وخلال هذه الفترة، كانت هناك شائعات بأن المجموعات الارهابية قد اتصلت بأسر هؤلاء الأشخاص وطالبت بمبلغ 2000 دولار مقابل الإفراج عن كل منهم.