شاهد.. ازدياد عدد قتلی المتظاهرين في تظاهرات السودان

العالم - السودان

احتجاجات وتظاهرات مستمرة تشهدها السودان تنديدا بالانقلاب العسكري والمطالبة بتشكيل حكومة مدنية ومعاقبة قتلة المتظاهرين.

ضحايا بالجملة تتزايد اعدادهم مع كل تظاهرة تخرج في شوارع المدن السودانية اثر تعرضهم للقمع الشديد من قبل القوات الامنية.

لجنة أطباء السودان اعلنت في اخر تقرير لها إن عدد ضحايا الاحتجاجات المطالبة بـالحكم المدني في البلاد ارتفع إلى ثلاثة وخمسين قتيلا منذ الخامس والعشرين أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث قتل خمسة متظاهرين واصيب نحو ثلاث مئة فقط خلال الاحتجاجات الاخيرة خلال اليومين الماضيين. وقالت مصادر سودانية ان قوات الجيش اطلقت الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين على بعد بضعِ مئات الأمتار من القصرِ الرئاسي، مقرِ الفريق أول عبد الفتاح البرهان. فيما قطعت شبكةُ الانترنت وجميع الاتصالات، بما فيها المكالمات الخارجية، بالاضافة الى اغلاقِ الجسورِ التي تربط بين الخرطوم وضواحيها أمّ درمان والخرطوم بحري.

تجمع المهنيين السودانيين وصف ما حدث خلال التظاهرات الاخيرة بالمجزرة وتعهّد بمواصلة التحركات الاحتجاجية، وتمسكه بنقل السلطة إلى من سمّاها قوى الثورة، وفتح الطريق أمام سودان مدني ديمقراطي، وفق تعبيره وندد التجمع بقتل المتظاهرين وطالب بمحاسبة المتورطين في الأحداث، وإبعاد العسكريين من سدّة الحكم.

و في السياق ذاته، تقدّم وكيل وزارة الصحة السودانية هيثم محمد إبراهيم باستقالته احتجاجا على اقتحام المستشفيات وقيام قوات الجيش بضرب الكوادر الطبية بسبب اسعافها لجرحى المتظاهرين، مضيفا إنه يجد نفسه مضطرا لتقديم استقالته.

الى ذلك قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان انه ملتزم بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المقرر سلفا حسب وصفه وشدد البرهان انه يعمل مع فريقه على بناء مؤسسات الحكم الانتقالي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بوقتها المحدد.

من جانبه، قال الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي للبرهان إن استمرار المظاهرات يعد إهداراً واستنزافاً للبلاد حسب وصفه مضيفا ان التظاهرات لن تصل بالبلاد إلى حل سياسي.