انتصارات السعودية في الاعلام وانتصارات اليمن في الميدان

العالم - انقلاب الصورة

في حين توج الجيش اليمني واللجان الشعبية عملياته العسكرية في محافظة الجوف بالاعلان عن تحرير منطقة اليتمة وماجاورها ودحر قوی العدوان ومرتزقته الی أطراف الصحراء شرقي المحافظة.

المساحة المحررة وفق بيان القوات المسلحة تقدر بألف ومئتي كيلومتر مربع وخسائر العدو في عديده وعتاده كبيرة.

وبتأمين سوق اليتمة والسيطرة علی المعسكرات ومراكز دعم وايواء المرتزقة، تكون محافظة الجوف بأكملها قد عادت الی حضن الوطن ولم يعد لقوی العدوان فيها أي وجود مؤثر.

هذه الاخبار الميدانية كان قد سبقها الاعلام السعودي بالحديث عن عمليات دقيقة وناجحة واستهداف وتدمير لمنشآت ومصانع وصواريخ وماشابهها من الاخبار العجيبة التي توهم بوصول القوات السعودية الی حتی صنعاء.

لكن الانتصارات الموهومة لم تكن سوی في الاعلام السعودي الذي وصفها بعمليات مشروعة، فقد شن العدوان السعودي غارات علی أهداف مدنية ومستشفيات ومطار صنعاء.

ورأی رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم الالكترونية عبدالباري عطوان ان القصف السجادي لأهداف مدنية في صنعاء يكشف عن حالة ارتباك وقلق وانهزام لدی السعودية، لأنه لم تبق هناك أي أهداف في صنعاء حتی يشن الطيران السعودي غارات عليها.

وتساءل عطوان ما هو الانتصار الذي تجنيه السعودية من قصف شعب محاصر ومجوع؟

وبعد سبع سنوات من الفشل والحزم في الفشل، لم يبق لدی السعودية سوی خلق ذرائع فاشلة جديدة لتبرير قصف المقصوف في اليمن علها تجد فيه انتصاراً وهمياً.

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https://www.alalam.ir/news/5975038