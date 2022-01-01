نجاح الحملات الالكترونية للإفراج عن الشيخ علي سلمان

العالم – نقطة تواصل

ويلقي برنامج "نقطة تواصل" النجاح الكبير الذي حصدته معظم مواقع التواصل داخل البحرين وخارجها، ومحاولة الذباب الالكتروني التابع للنظام وحاشيته والتشويش على هذه الحملة.

وتطرق البرنامج الى قرار نشطاء البحرين هذا الاسبوع الاستمرار في تدشين حملة الكترونية جديدة ولكن للضغط على نظام البحرين والمطالبة بالافراج الفوري عن أمين عام جمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان لذلك كان هنالك دعوات للمشاركة في حملة تغريد واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي داخل البحرين وخارجها حيث بدأت الاثنين الماضي ومستمرة حتى الان..

والقى البرنامج الضوء على الحملة التي شدت العديد من الهاشتاغات ترند البحرين تصدر هذا الاسبوع هاشتاغان رئيسيان " الشيخ علي سلمان و FreesheikhAli" ولقيا تفاعلا كبيرا.

كما استعرض البرنامج العديد من مقاطع الفيديو التي تم تداولها حول هذين الهاشتاغين ومنها لديفيد كني وهو منظمة العفو الدولية الذي طالب بالضغط على نظام البحرين ليكون الشيخ علي سلمان حرا.وبريان دولي العضو في حقوق الانسان أولا والذي طالب بالافراج عن الشيخ علي سلمان.

وعرض البرنامج ما رآه الناشط براين دولي، من منظمة هيومن رايتس فيرست، إن صمت إدارة بايدن حول قضية الشيخ علي سلمان، هو صمت مخزٍ.

وفي تصريح جديد له قال "أنا براين دولي من منظمة حقوق الإنسان أولًا ومقرها في واشنطن، لعدة سنوات طالبنا بالإفراج عن الشيخ علي سلمان من السجن، أنا أعرفه شخصيًا أعرف أنه زعيم سلّمي للمعارضة. المخيب للآمال كان صمت إدارة بايدن المخزي حول قضية الشيخ علي سلمان".

وأضاف "نحن نعلم أنه حينما تقرر حكومة الولايات المتحدة إثارة قضايا في البحرين علنًا (مثلما) كان ذلك حول الكادر الطبي، أم إبراهيم شريف، أو زينب الخواجة أو اخرين، نحن نعلم أنه يمكن تحقيق نتائج".

وتابع "فيما يخص حديثها عن تعزيز الديمقراطية ووضع حقوق الإنسان في أولويات سياستها الخارجية كانت إدارة بايدن هادئة للغاية فيما يخص الضغط من أجل الإفراج عن الشيخ علي سلمان وآخرين".

وأوضح "في عام 2016، دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى إطلاق سراحه. نأمل أن نرى تلك الدعوات مجددًا بإصرار وبصوت عال، ونحن أيضًا بالطبع ندعو الحكومة البحرينية مباشرة للإفراج عنه إلى جانب كل المعارضين السلميين الآخرين المحتجزين حاليا في السجن".

كما استعرض برنامج "نقطة تواصل" تغريدات النشطاء البحارنة الكثيرة حول انقضاء سبع سنوات على اعتقال الشيخ علي سلمان من قبل سلطات النظام البحريني.

كما بحث البرنامج التغريدات المتنوعة من النشطاء حول زيارة وفد اسرائيلي للبحرين وتجوله في جامع الفاتح بمنطقة الجفير وأخذ صور تذكارية فيه، وفق ما أظهرت صور ومقاطع مصورة بثت في وسائل التواصل الاجتماعي.



وأظهرت مقاطع نشرها شخص يدعى شاهين الجنيد (20 ديسمبر 2021) عن تواجد وفد إسرائيلي في البحرين، للتجوال والتعرف على معالم البلد.



وأظهرت صور وفيديوهات تواجد الوفد أمام المدخل الرئيسي لجامع الفاتح، وتحدثت إحدى المرشدات السياحيات للوفد باللغة الإنجليزية، قائلة إن هذا أكبر مسجد في البحرين وهو الوحيد الذي يسمح لغير المسلمين بدخوله والتقاط الصور فيه.



وعرض البرنامج كيف ظهر مع الوفد الإسرائيلي الذي يزور البلاد، المجنس محمد الضريبي أحد من زاروا الأراضي المحتلة ضمن وفد بحريني مقرب من الحكومة، ونشرت للضريبي صور وهو يصلي صلاة المسلمين أمام حائط المبكى، وهي ما أثارت حفيظة الآلاف من العرب والمسلمين حول العالم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...