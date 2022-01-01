رئيسي يؤكد على إكمال تطعيم النازحين الافغان بلقاح كورونا

العالم - ايران

وقال رئيسي، في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم السبت في الاشارة الى اهمية الاهتمام بتطعيم النازحين الافغان والمقيمين الآخرين في البلاد بلقاحات كورونا: إنه من اجل القضاء على تفشي الوباء من الضروري العمل على تطعيم جميع النازحين.

وأكد على إجراء اختبارات خاصة بفيروس كورونا لجميع الداخلين الى اراضي البلاد عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية.

كما أكد على ضرورة متابعة حملة التطعيم العامة لاسيما تطعيم الجرعة الثالثة للقاحات كورونا والاستمرار في الحملة من اجل نيل الوقاية الشاملة من تفشي الوباء.

وعدّ "مشروع الشهيد سليماني" بأنه أثمر عن نتائج طيبة في مجالي البرمجة والحد من تفشي وباء كورونا، مؤكدا في ذات الوقت على الاستمرار به.