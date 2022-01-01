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معارضة سعودية تتهم النظام السعودي بالخيانة العظمى لهذا السبب..

السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

اتهمت الناشطة السعودية علياء الحويطي النظام السعودي بالخيانة العظمى بسبب تهجير سكان الحويطات وتفريغ مناطق أخرى من سكانها، بذريعة المشاريع الاستثمارية.

العالم - خاص بالعالم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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