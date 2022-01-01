بالفيديو ..حصاد أحداث أفغانستان في عام 2021

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واسدل الستار على أطول حروب أمريكا على الإطلاق، حرب كلفت الخزانة الأميركية أكثر من تريليوني دولار و2400 جندي.

تسلسل الاحداث بدأ في نيسان بإعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عزمه الانسحاب النهائي من أفغانستان،وبدأت القوات الامريكية الانسحاب مطلع أيار طبقا للخطة التي كان من المفترض أن تكتمل في الحادي عشر من أيلول ذكرى هجمات سبتمبر، إلا أن طالبان رفضت التمديد لبقاء الأمريكيين وبحلول الثاني من تموز غادر الأمريكيون قاعدة بغرام الاستراتيجية تحت جنح الظلام، دون تنسيق مسبق مع حلفائهم الأفغان وهو ما عزز انعدام الثقة بين الطرفين.

استغلت طالبان هذه الثغرة فبدأت هجوما مضادا على القوات الأفغانية وأطلقت حرب استنزاف.

واستولت الحركة على ولاية نيمروز يوم السادس من آب، وفتتالى سقوط الولايات الاربع والثلاثين حتى باتوا على اعتاب العاصمة كابول التي تداعت بأيديهم قبل أسبوعين من اكتمال الانسحاب الأميركي.

وإنهار النظام الذي أسسه الأمريكيون بفرار الرئيس أشرف غني.

وفي 31 من سبتمبر احتفلت طالبان باستقلال البلاد من المحتل الأجنبي شكلت بعدها حكومة لتصريف الاعمال، بيد أنه وبعد مضي ستة اشهر من سيطرتها على البلاد لم توفق لكسب الاعتراف الدولي، الاعتراف الذي بقي مرهونا بتشكيل حكومة شاملة تضم جميع الأطراف والمكونات الأفغانية وهو مطلب داخلي ودولي ملح لمنع تكرار التجارب المرة السابقة.

وتحولات أفغانستان خلال العام الجاري انعكست على أوضاع أهلها فبات الأفغان على شفا مجاعة حقيقية نتيجة انهيار الاقتصاد واختلال النظام المصرفي، زاد من وقعها الجفاف الطبيعي.

عام حافل بالتحولات التاريخية شهدته أفغانستان، انتصر فيه الأفغان على الأجانب لكنهم بانتظار تحقيق النصر على أنفسهم وتحقيق المصالحة الحقيقية مع الذات ومع الآخرين من بني جلدتهم لمنع انجراف البلاد نحو المجاعة خشية وقوعها بأزمات أخرى تعيد البلاد الى المربع الأول.

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