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أول بيان لحماس حول العدوان الاسرائيلي على غزة

أول بيان لحماس حول العدوان الاسرائيلي على غزة
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم إن استهداف الاحتلال لبعض النقاط والأراضي الزراعية في قطاع غزة فجر اليوم الأحد، رداً على سقوط صواريخ للمقاومة أمام سواحل "تل أبيب" عدوان يضاف لسجل جرائمه بحق شعبنا.

العالم - فلسطين

وأكد قاسم في بيان أن "المقاومة ستظل تؤدي واجبها في الدفاع عن شعبنا، وتحرير أرضنا ومقدساتنا، قابضة على الزناد، متمسكة بسلاحها حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة، ولن ينال العدو ومستوطنوه سوى الخيبة والانكسار، وسينتصر شعبنا ومقاومته الباسلة في هذه المعركة لأننا أصحاب الحق والإرادة".

ووجه قاسم التحية لرجال المقاومة الميامين الذين تصدو لغارات الاحتلال بصواريخهم ومضاداتهم الثقيلة، وكل التحية لأبناء شعبنا الأبطال الذين يقفون على خطوط المواجهة مع العدو في سجون الاحتلال وفي القدس والضفة والنقب وغزة.

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