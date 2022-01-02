أول بيان لحماس حول العدوان الاسرائيلي على غزة

العالم - فلسطين

وأكد قاسم في بيان أن "المقاومة ستظل تؤدي واجبها في الدفاع عن شعبنا، وتحرير أرضنا ومقدساتنا، قابضة على الزناد، متمسكة بسلاحها حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة، ولن ينال العدو ومستوطنوه سوى الخيبة والانكسار، وسينتصر شعبنا ومقاومته الباسلة في هذه المعركة لأننا أصحاب الحق والإرادة".

ووجه قاسم التحية لرجال المقاومة الميامين الذين تصدو لغارات الاحتلال بصواريخهم ومضاداتهم الثقيلة، وكل التحية لأبناء شعبنا الأبطال الذين يقفون على خطوط المواجهة مع العدو في سجون الاحتلال وفي القدس والضفة والنقب وغزة.